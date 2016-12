Peťo Sagan si vyskúšal hokejový samostatný nájazd. Na zápase v Žiline ho aj premenil, ale nezaobišlo sa to bez nehody

Napriek tomu, že Peter Sagan sa momentálne pripravuje na nadchádzajúcu cyklistickú sezónu, z času na čas si stihne splniť aj príjemné povinnosti a potešiť svojich fanúšikov. Vo svojej rodnej Žiline sa vybral na zápas miestneho hokejového klubu MsHK Žilina a počas jednej hodiny, ktorú strávil na štadióne, sa postaral nielen o niekoľko podarených a vtipných momentov, ale namotivoval aj hokejistov v šatni a nakoniec si vyskúšal ich remeslo na vlastnej koži. Peťovi to spočiatku na ľade šlo celkom rozpačito a ťažko sa mu udržiavala rovnováha, napokon však chytil do ruky aj hokejku a vybral sa na samostatný nájazd. Náš najlepší cyklista sa rozbehol, napriahol a zavesil do dolnej časti bránky, čo ho skutočne potešilo, lenže pri brzdení stratil rovnováhu a spadol na ľad. Nešikovné zakončenie nájazdu však zo zážitku žilinských fanúšikov nič neubralo a ako sme už spomínali ráno, Peťo sa potom vybral na vyhlásenie najlepšieho športovca Slovenska do Bratislavy, aj keď sme sa vďaka Telekomu o výsledkoch dozvedeli trochu predčasne.

