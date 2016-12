Google chce budúci rok vyslať na cesty až stovku "svojich" autonómnych áut. Teraz nám ukazuje prvé z nich

Pravdepodobne ste zachytili, že aj technologický gigant, akým je Google, plánuje postaviť svoje autonómne auto. Už dávnejšie, pár rokov dozadu, sme tak boli svedkami na pohľad pomerne úsmevného dvojmiestného miniauta, ktoré dokonca nedisponovalo ani volantom. Od tohto konceptu však spolocnosť napokon upustila, čoho výsledkom bolo ale pre zmenu vytvorenie akejsi dvornej divízie Waymo. Práve prostredníctvom nej nám Google predstavuje nový počin s autonómnym systémom. Tí všímavejší zistia, že v skutočnosti nejde o úplnú novinku, ale najmä za veľkou mlákou dobre známy Chrysler Pacifica. Dcérska firma totiž neplánuje vyrábať svoje vlastné automobily, ale svoje technológie chce integrovať na už hotové vozy z koncernu FCA. Výsledkom toho je rodinný van, poháňaný 3,6-litrovým motorom v spojní s elektromotorom a 16 kWh lítium-iónovou batériou.

Asi nikoho neprekvapí, že gúglacký exemplár je osadený množstvom radarov a senzorov na každej strane, čím je vozidlo pripravené perfektne monitorovať okolie a tým pádom by malo byť schopné plne autonómnej jazdy. Neprehliadnuteľným "doplnkom" je aj špeciálny strešný nosič osadený otočným snímačom LiDar, ktorý rotuje okolo svojej stredovej osi. Bližšie podrobnosti a špecifikácie vozidla, vrátane jeho schopností v rovine autonómnej jazdy nie sú na teraz známe. Vieme však, že Google chce prostredníctvom spojenectva Waymo a FCA v najbližších mesiacoch postaviť až stovku takto modifikovaných vozidiel. Tie budú pochopiteľne slúžit na testovacie účely, čím sa má docieliť vyladenie potrebnej technológie. Kedy uvidíme sériový produkt, a do akej miery bude v reálnej prevávke autonómny je otázne. Automobilový svet sa však čoraz viac pripravuje na to, že na prelome roku 2020 viaceré popredné automobilky spolu s firmami ako Google či Apple chcú vo svojich sériových vozidlách disponovať plnohodnotnými autopilotmi.