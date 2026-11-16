Piatok, podvodníkov sviatok. Kedy to s autami skúšajú najčastejšie a prečo zbytočne?

Nepríjemné prekvapenia sa pre záujemcov o jazdené auto nemusia skrývať iba pod kapotou, ale často aj v jeho "papieroch".
Vozidlo môže byť predmetom exekúcie, čo je potom veľká komplikácia. Problematické ojazdené automobily nepoctiví predajcovia najčastejšie ponúkajú na konci pracovného týždňa. Ukazujú to dlhodobé skúsenosti autocentier AAA AUTO.
Či už pre nevyhovujúci technický stav alebo pochybný pôvod vozidla, autocentrá AAA AUTO odmietnu približne každé druhé auto, ktoré im ľudia ponúknu na výkup. V mnohých prípadoch ide o špekulantov, ktorí zrejme počítajú s tým, že v autobazári nemajú zdviháky ani diagnostiku alebo že nevedia pracovať s internetom a preverovať údaje v rôznych registroch a databázach. K takýmto pokusom pritom často dochádza v piatok popoludní. Podvodníci sa totiž zrejme spoliehajú na nepozornosť technikov.
To, čo však školené oko profesionálneho výkupcu áut neprehliadne, môže byť pri kúpe zo súkromnej inzercie fatálne. Predávajúci napríklad zámerne nespomenie, že je na vozidlo uvalená exekúcia. „V našej sieti sa v súčasnosti s podobnými autami stretávame približne dvakrát týždenne,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO. Už za samotný pokus predať auto v exekúcii pritom páchateľovi hrozí trestné stíhanie.
Autobazár si auto aj jeho majiteľa riadne preveruje. Pri predaji „na ulici“ sú však podobné pokusy o podvod, žiaľ, výrazne úspešnejšie. Register vozidiel totiž pri uvedenom VIN vôbec nemusí obsahovať informáciu o vedenej exekúcii. Z právneho hľadiska teda môže aj pri vozidle v exekúcii dôjsť k formálnemu prepisu na nového majiteľa. Ten však s veľkou pravdepodobnosťou príde o auto aj peniaze a zostane mu iba možnosť finančne nákladného súdneho konania.
V registri vozidiel sa síce niekedy dá dohľadať, či už bol na vozidlo vydaný exekučný príkaz. Ak je však predávajúci v exekúcii, ale samotné auto do nej zatiaľ zahrnuté nebolo, register o tom nevie a vozidlo prepíše.
„Napríklad za október sme odhalili viac ako dvadsať pokusov o predaj vozidla zahrnutého do exekúcie, pričom na jednu predávajúcu bolo uvalených dokonca sedemnásť exekúcií. Väčšina predávajúcich pritom ani netušila, že vozidlo nesmie predať. Hoci v jednom prípade od nás majiteľ zaťažený deviatimi exekúciami otvorene požadoval účelový prepis, aby sa im vyhol. Za október sme navyše narazili na desať vozidiel, ktoré boli účelovo prepísané už v minulosti. Aj keby sme takýto problém neodhalili, ako autobazár za legalitu kúpy ručíme a kupujúcemu peniaze vrátime. Na druhej strane, pri kúpe auta na inzerát však o ne s najväčšou pravdepodobnosťou kupujúci príde,“ varuje Karolína Topolová.
Medzi ďalšie nedostatky patria nepôvodné súčasti vozidla, ako je nehomologovaný výfuk alebo spojler, ale aj na prvý pohľad nevinné liate disky. Problémom môže byť aj akýkoľvek nesúlad medzi skutočným stavom vozidla a údajmi v registri. Trebárs dodávka prestavaná na osobné vozidlo, ktorá je podľa dokladov stále vedená ako nákladná. Aj keď by vôbec prešla evidenčnou kontrolou, technikovi STK alebo policajtovi pri cestnej kontrole určite neunikne chýbajúca priečka nákladového priestoru ani nesúlad v počte sedadiel.
Pri kúpe vozidla od súkromnej osoby je preto potrebné nielen dôkladne preveriť jeho technický stav, ideálne v sprievode automechanika, ale venovať pozornosť aj rizikám, ktoré kupujúcemu nemusia na prvý pohľad vôbec napadnúť. Zatiaľ čo v autobazári si vyberá už z preverených vozidiel, pričom prípadné problémy môže jednoducho reklamovať.