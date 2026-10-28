Feed Explore
Feed Explore Profil
Podnikatelia sa čoraz častejšie vyhýbajú najprudšiemu poklesu ceny auta a mieria na sekundárny trh
0
0
0
Tento článok je PR správa spoločnosti Aures Holdings.
dnes 28. októbra 2026 o 11:26
Čas čítania 2:23
Sponzorovaný obsah

Podnikatelia sa čoraz častejšie vyhýbajú najprudšiemu poklesu ceny auta a mieria na sekundárny trh

Podnikatelia sa čoraz častejšie vyhýbajú najprudšiemu poklesu ceny auta a mieria na sekundárny trh
Zdroj: Aures Holdings
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nové auto za zhruba 40-tisíc eur stratí po štyroch rokoch približne polovicu svojej hodnoty. Kto si namiesto úplne nového kúpi dvojročné, vyhne sa najprudšej časti poklesu ceny a za ďalšie štyri roky na ňom stratí o takmer 10-tisíc eur menej.

Zrejme aj takto uvažovali firmy a živnostníci, ktorí si v najväčšej tuzemskej sieti autocentier skupiny AURES Holdings za prvých deväť mesiacov tohto roku kúpili 2 167 jazdených áut. Samotná cena auta pritom evidentne nie je problémom. Najrýchlejšie totiž rastú nákupy drahších vozidiel a batériových elektromobilov (BEV), ktorých podnikatelia kúpili medziročne zhruba o tri štvrtiny viac.

Najdrahšie sú prvé roky 

Strata hodnoty býva pri firemnom aute najväčšou nákladovou položkou, vyššou než palivo aj servis. A nie je rovnomerná. Podľa dostupných analýz z trhu sa v prvom roku stratí zhruba štvrtina ceny, po dvoch rokoch tretina, po štyroch rokoch polovica a po šiestich rokoch okolo 60 percent. Medzi druhým a šiestym rokom tak auto stratí zhruba rovnakú časť pôvodnej ceny ako nové vozidlo za jediný prvý rok.

V eurách: auto za zhruba 40-tisíc eur sa po štyroch rokoch predá za približne 20-tisíc. Dvojročné vozidlo toho istého modelu stojí okolo 27-tisíc a po ďalších štyroch rokoch má hodnotu okolo 16-tisíc eur. Druhý majiteľ tak za rovnako dlhé používanie stratí približne 11-tisíc eur namiesto 20-tisíc tisíc.

 

To však neznamená, že firmy a živnostníci chcú len lacné autá. Od januára do konca tohtoročného septembra táto skupiny tvorila 13,4 percenta predajov AAA AUTO na Slovensku (2 167 zo 16 159 áut). Priemerné vozidlo ich tento rok stálo 15 873 eur. Necelá polovica si kúpila autá v cene nad 15 000 eur. SUV si zaobstaralo 29 % týchto zákazníkov, o dva percentuálne body viac než vlani v rovnakom období. Najčastejšie si podnikatelia a firmy odvážajú modely značky Škoda, a to Octavia, Superb a Kodiaq. Zhruba 80 percent z nich financuje auto lízingom. 

Medzi modely, ktoré podľa tohtoročných trhových údajov strácajú za tri roky najmenej, patria Škoda Kamiq (21 percent), Kia ProCeed (26 percent) a VW Multivan (29 percent).

Aures Holdings
Zdroj: Aures Holdings

Elektromobil stráca hodnotu rýchlejšie, no len prvé tri roky

Elektromobily v prvých rokoch strácajú svoju hodnotu rýchlejšie. Podľa európskej analytickej spoločnosti Autovista prídu za tri roky v priemere o 49 percent svojej ceny, naftové autá o 39 percent. Pre prvého majiteľa je to nepríjemné, pre druhého zase ide o príležitosť: po prvých troch rokoch sa pokles vyrovná s poklesom pri spaľovacích autách, zatiaľ čo prevádzka aj servis vyjdú lacnejšie. 

 

Elektromobilov si slovenské firmy a živnostníci ešte toľko nekupujú, pritom u tých českých ich obľuba rastie výraznejšie. „Trakčný akumulátor je pre ľudí najväčším strašiakom, ale naše merania ukazujú, že si aj po desiatkach či stovkách tisíc kilometrov zachováva drvivú väčšinu pôvodnej kapacity. Ak majiteľ dodržiava základné pravidlá jeho používania, vydrží mu počas celej životnosti vozidla. Pri kúpe jazdeného elektrického auta je však dôležité poznať skutočný stav akumulátora, a ak ho predajca nedokáže garantovať, choďte o dom ďalej,“ vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa AAA AUTO a Mototechna, najväčších predajcov jazdených vozidiel v strednej Európe.


Lojalitu zákazníkov skupina AURES Holdings meria indexom NPS, ktorý ukazuje ochotu odporučiť firmu ďalej (na škále od −100 do +100). U všetkých zákazníkov skupiny sa tento rok dostal nad 60 bodov vo všetkých krajinách a naďalej rastie. K benefitom firemných nákupov patrí garantovaný spätný odkup, prihlásenie vozidla na úrade, servisná prehliadka po roku a množstevné zľavy už od dvoch áut.

 


Časť firiem rieši stratu hodnoty inak – auto vôbec nevlastnia. Mototechna Drive prenajíma zánovné aj nové autá na 6 až 12 mesiacov, nie na obvyklé 3 až 4 roky. Ročne ňou prejde vyše dvetisíc áut a z 80 percent ju využívajú firmy a živnostníci. Splátka zahŕňa servis, pneumatiky, poistenie, cestnú daň aj diaľničnú známku a je v plnej výške daňovo uznateľná. „Menšia firma najviac potrebuje hotovosť. Keď ju nemusí utopiť v akontácii, môže ju dať do svojich ľudí a do zákaziek,“ dodáva Karolína Topolová.

Odporúčané
Apple reaguje na praskajúce displeje nového iPhonu Duo. Zákazníkov vyzýva k využitiu služby Applecare Apple reaguje na praskajúce displeje nového iPhonu Duo. Zákazníkov vyzýva k využitiu služby Applecare 27. októbra 2026 o 11:50
Odporúčané
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip 16. októbra 2026 o 9:49
Odporúčané
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia 26. októbra 2026 o 13:35
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Aures Holdings
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TECH
Odporúčame
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
Sponzorovaný obsah
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
pred 2 dňami
1
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
21. 10. 2026 14:05
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
Refresher Club
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
včera o 07:00
Vyber si cestu a nájdi pivo
Sponzorovaný obsah
Vyber si cestu a nájdi pivo
včera o 15:50
Lucia, Markéta a Klaudia opisujú, ako im preventívka odhalila zmeny na krčku maternice: „Čítať fóra mamičiek bola veľká chyba“
Refresher Club
Lucia, Markéta a Klaudia opisujú, ako im preventívka odhalila zmeny na krčku maternice: „Čítať fóra mamičiek bola veľká chyba“
pred 2 dňami
Odborník na detektor lži: Stres výsledok testu neovplyvní. Najčastejšie za mnou chodia páry s podozrením na neveru (Rozhovor)
Refresher Club
Odborník na detektor lži: Stres výsledok testu neovplyvní. Najčastejšie za mnou chodia páry s podozrením na neveru (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
včera o 17:40
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
Spravodajstvo
Politika Zahraničie Krimi Počasie
Viac
Cestujúci sa potešia: Vláda ponechá znížené cestovné v hromadnej doprave do konca novembra
pred 14 minútami
Dôchodky od januára opäť porastú: Penzie stúpnu o 3,4 percenta, štát navyše pridá peniaze za materskú aj seniorom nad 85 rokov
pred 16 minútami
AKTUÁLNE: Prezident podpísal rozpočet na rok 2027. Ráta s deficitom na úrovni takmer 5%
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound
Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound
24. 10. 2026 11:31
Apple reaguje na praskajúce displeje nového iPhonu Duo. Zákazníkov vyzýva k využitiu služby Applecare
Apple reaguje na praskajúce displeje nového iPhonu Duo. Zákazníkov vyzýva k využitiu služby Applecare
včera o 11:50
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
19. 10. 2026 10:21
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
Najväčší Apple fail tohto roka? Majitelia iPhonu Duo hromadne hlásia prasknuté displeje
Najväčší Apple fail tohto roka? Majitelia iPhonu Duo hromadne hlásia prasknuté displeje
pred 3 dňami
Najdlhšia výdrž v histórii Macu. Apple predstavil nový 14-palcový MacBook Pro a iMac s nadupaným čipom M6
Najdlhšia výdrž v histórii Macu. Apple predstavil nový 14-palcový MacBook Pro a iMac s nadupaným čipom M6
včera o 18:30
Viac z Tech Všetko
Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound
Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound
24. 10. 2026 11:31
Apple reaguje na praskajúce displeje nového iPhonu Duo. Zákazníkov vyzýva k využitiu služby Applecare
včera o 11:50
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
19. 10. 2026 10:21
Viac z Beauty Všetko
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
4. 10. 2026 18:00
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Emma Drobná v Make up & Gossip! 🎀
6. 9. 2026 13:59
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Do McDonald’s sa dnes vracia obľúbená syrová sezóna. 🧀
Gastro
pred hodinou
Do McDonald’s sa dnes vracia obľúbená syrová sezóna. 🧀
pred hodinou
Syrová sezóna 2026 v McDonald’s: Obľúbená limitovaná ponuka je od 28. októbra späť
Vianoce v štýle Kardashianiek. 🎄 Kim a jej sestry nafotili novú kampaň SKIMS
Vianoce v štýle Kardashianiek. 🎄 Kim a jej sestry nafotili novú kampaň SKIMS
pred 2 hodinami
Podnikatelia sa čoraz častejšie vyhýbajú najprudšiemu poklesu ceny auta a mieria na sekundárny trh
PR správa
Podnikatelia sa čoraz častejšie vyhýbajú najprudšiemu poklesu ceny auta a mieria na sekundárny trh
pred 2 hodinami
Bratislavský Istrochem čaká veľká premena. Zapoj sa do prípravy budúcnosti najväčšieho brownfieldu v meste
Sponzorovaný obsah
Bratislavský Istrochem čaká veľká premena. Zapoj sa do prípravy budúcnosti najväčšieho brownfieldu v meste
pred 2 hodinami
Malý pozemok, veľký architektonický nápad. Novostavba bytového domu v Česku ukazuje smart riešenia aj moderný dizajn
V spolupráci
Malý pozemok, veľký architektonický nápad. Novostavba bytového domu v Česku ukazuje smart riešenia aj moderný dizajn
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
Refresher Club
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
včera o 07:00
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
včera o 17:40
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
Sponzorovaný obsah
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
pred 2 dňami
1
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
pred 3 dňami
Vydavateľstvo News and Media Holding stiahlo distribúciuknihy Banáša s Lasicom
Vydavateľstvo News and Media Holding stiahlo distribúciuknihy Banáša s Lasicom
včera o 14:23
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
24. 10. 2026 7:19
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Refresher Club
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
22. 10. 2026 7:00
2
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
Refresher Club
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
23. 10. 2026 17:00
1
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
Refresher Club
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
pred 3 dňami
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
Refresher Club
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
23. 10. 2026 7:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
24. 10. 2026 7:19