Feed Explore
Feed Explore Profil
Čínske značky ovládli víkendový autosalón v Nitre. Voyah predstavil plug-in hybridné SUV, návštevník vyhral nový Dongfeng Mage
0
0
0
Tento článok je PR správa spoločnosti Dongfeng.
dnes 26. októbra 2026 o 10:25
Čas čítania 3:43
Sponzorovaný obsah

Čínske značky ovládli víkendový autosalón v Nitre. Voyah predstavil plug-in hybridné SUV, návštevník vyhral nový Dongfeng Mage

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Z 37 značiek zastúpených na Autosalóne v Nitre, ktorý sa konal v rozmedzí 8. až 11. októbra, tvorili čínski výrobcovia takmer tretinu.

Dongfeng
Zdroj: Dongfeng

Ich popularita na slovenských cestách neustále rastie. Plastonic ako oficiálny importér značiek Voyah, Dongfeng, Forthing, Hongqi a MHERO preto na najväčšiu auto-moto výstavu u nás priniesol všetky svoje najdôležitejšie novinky.

Najväčšiu pozornosť pútalo unikátne plug-in hybridné SUV Voyah Taishan dostupné v päť aj šesť miestnej verzii, označené ako Taishan 5 alebo Taishan 6.

Ide o takzvané full-size SUV s pohonom všetkých štyroch kolies, dĺžkou úctyhodných 5 230 mm a rázvorom kolies až 3 120 mm, vďaka čomu poskytne nebývalý luxus pre celú posádku a postaví sa do boja proti najdrahším modelom prémiových značiek.

Taishan 5 ponúka klasickú kabínu v konfigurácii 2+3, stredné sedadlo však môže slúžiť ako priestranná lakťová opierka s držiakom na nápoje a integrovanou chladničkou či zohrievaním. Taishan 6 dostal hneď tri rady sedadiel vo formácii 2+2+2.

 

Vodič, spolujazdec a posádka v druhom rade majú v oboch prípadoch k dispozícii sedadlá s vyhrievaním, ventiláciou a masážou. V prípade 6 miestnej verzie sa v druhom rade nachádzajú elektricky nastaviteľné kapitánske kreslá s dotykovým ovládacím displejom v lakťovej opierke. Pre maximálny komfort je dokonca možné odobrať opierky hlavy a úplne sklopiť predný rad sedadiel, čím vznikne priestor na dlhší odpočinok či spánok umocnený inteligentnými stmievateľnými oknami v druhom rade dverí.

Veľké a priestranné vozidlo na trhu zaujme aj rekordne veľkým, až 55-palcovým head-up displejom s prvkami rozšírenej reality alebo 21,4-palcovou výklopnou obrazovkou pre zadných pasažierov. Najväčšie lákadlo sa však skrýva v pohonnom ústrojenstve.

Dongfeng
Zdroj: Dongfeng

Kombinácia plug-in hybridu a čistokrvného EV

Plug-in hybridy na trhu nie sú žiadnou výnimkou. Každopádne, väčšina z nich na čisto elektrický pohon zvládne len krátke jazdy v rádoch maximálne desiatok kilometrov na jedno nabitie. Taishan ale dostal až 62,56 kWh batériu, za akú by sa nemusel hanbiť ani plnohodnotný elektromobil. Na jedno nabitie tak prejde až 300 km v EV režime podľa cyklu NEDC, pričom elektromotory vyvinú výkon až 380 kW a krútiaci moment 695 Nm.

 

K dispozícii je však aj spaľovací 1,5-litrový štvorvalec dodávajúci ďalších 105 kW a 220 Nm, ktorý vďaka 65-litrovej palivovej nádrži dojazd predĺži až na 1 240 km podľa metodiky NEDC.

2,9-tonový koráb na náš trh príde aj s audiosystémom s 29 alebo 32 reproduktormi (podľa počtu sedadiel) a aktívnym potláčaním hluku (ANC), automatickým otváraním a zatváraním dverí, elektricky výsuvnými nášľapnými prahmi a pochopiteľne, na vzduchovom podvozku.

Päťmiestna verzia Voyah Taishan 5 bude štartovať na cene 84 990 eur s DPH, šesťmiestny Taishan 6 bude k dispozícii od 99 990 eur s DPH.

Obe navyše dostanú rozšírenú viacúrovňovú záruku na 10 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

Dongfeng
Zdroj: Dongfeng

Jeden z návštevníkov si odviezol úplne nový Dongfeng MAGE

Dongfeng už po druhý raz za sebou ponúkol jeden zo svojich modelov aj do súťaže, do ktorej sa mohol zapojiť každý návštevník s platnou vstupenkou. Tento rok si výherca odniesol moderné SUV Dongfeng Mage v hodnote 23 990 eur.

 

Na nitrianskom autosalóne bola predstavená aj jeho plug-in hybridná verzia Dongfeng MAGE PHEV s cenou od 29 990 eur s DPH za verziu s menšou 17 kWh batériou. Na cestách ju prezradí predný nárazník s aerodynamickejším profilom a menším počtom otvorov pre 1,5-litrový turbomotor, ktorý je naladený na nižší výkon 82 kW a krútiaci moment 230 Nm.

Zvyšok konských síl pri nižšej spotrebe paliva (len 2,2 L/100 km podľa WLTP) totiž pridáva 88 kW elektromotor s krútiacim momentom 260 Nm. Na čisto elektrický režim je možné prejsť 81 kilometrov.

Komu by to bolo málo, môže siahnuť po MAGE PHEV s väčšou 30 kWh batériou za 32 490 eur s DPH, ktorá v EV režime prejde až 140 km.

Obe ponúknu 10-ročnú záruku bez obmedzenia km a totožnú výbavu v podobe panoramatickej strechy, automatickej prevodovky, bezkľúčového vstupu a štartovania, elektricky ovládaného kufra, LED svetlometov, sedadiel v imitácii kože alebo 6 airbagov a 14,6-palcového displeja infotainmentu s podporou Apple CarPlay.

Dongfeng
Zdroj: Dongfeng

Forthing S7 REEV a MHERO 817 ako dostupnejšie modely

Forthing na autosalóne v Nitre predviedol slovenskú výstavnú premiéru lacnejšej verzie SUV T5 s cenou len 22 990 eur pre prvých 100 zákazníkov.

Má 7-stupňový automat, vyhrievané sedadlá z eko kože (v prípade vodiča aj ventilované a masážne) alebo 6 airbagov, ISOFIX úchyty pre detskú sedačku, 360-stupňové parkovacie kamery a okrem ABS, ESP a trakčnej kontroly aj adaptívny tempomat s asistentom jazdy v dopravnej zápche, systém udržiavajúci auto v jazdných pruhoch a systém varovania pred čelnou kolíziou s núdzovým brzdením.

 

V pavilóne M2 návštevníci videli aj S7 REEV s range-extenderom s cenou od 34 990 eur, odvodený od plne elektrického Forthingu S7. K elektromotoru poháňajúcemu zadnú nápravu pridáva klasickú benzínovú nádrž a 1,5-litrový atmosférický štvorvalec, ktorý dokáže v prípade potreby priebežne dobíjať batérie a predĺžiť dojazd až na 1 250 km.

MHERO zas návštevníkom prvýkrát ukázalo svoj druhý model. Po extrémnom SUV MHERO 917 prinieslo aj lacnejšie a civilnejšie MHERO 817 vhodnejšie na každodenné kľučkovanie v mestských uličkách a parkovacích domoch.

Ide o plug-in hybrid s 31,73 kWh trakčnou batériou a ohromným systémovým výkonom 505 kW, pričom zostal zachovaný pohon všetkých štyroch kolies. Paradoxne, nová 817-tka je s 5,1 metrami ešte dlhším autom než pôvodný masívny elektrický off-road, je ale o 82 mm užšia a o 36 mm nižšia než MHERO 917.

Verzia E0 začína na cenovke 65 990 eur s DPH. Je „off-roadovejšia“, so strešnými lyžinami a možnosťou priplatiť si navijak či uzávierky predného a zadného diferenciálu.

 

Výbava E1 + α za 74 990 eur dostala iný predný nárazník a masku so svietiacim logom, elektricky výsuvné nášľapné prahy, 20-palcové kolesá, adaptívne tlmiče, vzduchový podvozok, ktorý na diaľnici a na okreskách klesne na 22 centimetrov a v teréne sa naopak zvýši na 30 cm, natáčanie zadnej nápravy a panoramatickú strechu. V štandarde ponúkne aj masážne a ventilované sedadlá vpredu a systém nočného videnia.

Dongfeng
Zdroj: Dongfeng
Odporúčané
Marketér Kamil Aujeský založil vlastný AI Masterclass: „Dobrých kreatívcov nenahradí AI. Problém majú tí priemerní“ Marketér Kamil Aujeský založil vlastný AI Masterclass: „Dobrých kreatívcov nenahradí AI. Problém majú tí priemerní“ 5. júla 2026 o 9:00
Odporúčané
Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound 24. októbra 2026 o 11:31
Odporúčané
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“ TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“ 25. októbra 2026 o 7:00
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Dongfeng
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TECH
Odporúčame
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
22. 10. 2026 10:00
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
19. 10. 2026 10:21
Z malého detailu na fotke zistí tvoju presnú lokalitu. Lucia z profilu Za Hranice prezradila, ako sa dá živiť geoguessingom
Refresher Club
Z malého detailu na fotke zistí tvoju presnú lokalitu. Lucia z profilu Za Hranice prezradila, ako sa dá živiť geoguessingom
dnes o 07:00
Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť
Refresher Club
Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť
včera o 17:00
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
včera o 10:30
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
Refresher Club
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
včera o 07:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
pred 3 dňami
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Spravodajstvo
Politika Bratislava Slovensko Počasie
Viac
VYSVETĽUJEME: Pokazil sa ti mobil? Možno máš právo na jeho opravu aj po záruke
pred 36 minútami
Pri krádeži ističov ho zasiahol prúd: 40-ročný muž vypol polovicu Lučenca a skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici
pred 42 minútami
Nečakaný ťah v kauze Očistec: Bödör, Gašpar aj Krajmer chcú prejednať aj premlčané skutky
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
16. 10. 2026 9:49
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
19. 10. 2026 10:21
Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound
Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound
pred 2 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
Najväčší Apple fail tohto roka? Majitelia iPhonu Duo hromadne hlásia prasknuté displeje
Najväčší Apple fail tohto roka? Majitelia iPhonu Duo hromadne hlásia prasknuté displeje
včera o 14:12
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Dráma na Farme vyvrcholila bitkou. Po konflikte zo šou vylúčili dvoch súťažiacich
Dráma na Farme vyvrcholila bitkou. Po konflikte zo šou vylúčili dvoch súťažiacich
pred hodinou
ADÉLA už nič netají. Po šouu Jimmyho Fallona vybehla na rande s Jacksonom Shanksom
pred 2 dňami
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Viac z Šport Všetko
Nela Lopušanová si podmaňuje americkú ligu. V dvoch zápasoch nazbierala 15 bodov
Nela Lopušanová si podmaňuje americkú ligu. V dvoch zápasoch nazbierala 15 bodov
19. 10. 2026 10:45
Slovan prehral v Ríme
20. 10. 2026 23:21
Petra Vlhová sa vracia do Svetového pohára. Prvý štart ju čaká v Söldene
18. 10. 2026 12:40
Viac z Tech Všetko
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
16. 10. 2026 9:49
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
19. 10. 2026 10:21
Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Letisko Poprad-Tatry obnovilo letecké spojenie s Prahou. Lietadlá budú premávať trikrát týždenne
Cestovanie & Voľný čas
pred 46 minútami
Letisko Poprad-Tatry obnovilo letecké spojenie s Prahou. Lietadlá budú premávať trikrát týždenne
pred 46 minútami
Z Popradu do Prahy sa opäť lieta priamo. Nová linka odštartovala po 15 rokoch prvým príletom
Dráma na Farme vyvrcholila bitkou. Po konflikte zo šou vylúčili dvoch súťažiacich
Dráma na Farme vyvrcholila bitkou. Po konflikte zo šou vylúčili dvoch súťažiacich
pred hodinou
Čínske značky ovládli víkendový autosalón v Nitre. Voyah predstavil plug-in hybridné SUV, návštevník vyhral nový Dongfeng Mage
PR správa
Čínske značky ovládli víkendový autosalón v Nitre. Voyah predstavil plug-in hybridné SUV, návštevník vyhral nový Dongfeng Mage
pred hodinou
Lovecký mesiac nad New Yorkom 🥹
Lovecký mesiac nad New Yorkom 🥹
pred 2 hodinami
Meniny
Meniny
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
Refresher Club
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
včera o 07:00
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
pred 2 dňami
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
Refresher Club
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
pred 3 dňami
1
Avengers Doomsday tretí teaser
Avengers Doomsday tretí teaser
včera o 10:03
Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť
Refresher Club
Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť
včera o 17:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Refresher Club
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
22. 10. 2026 7:00
2
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
pred 2 dňami
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
Refresher Club
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
pred 3 dňami
1
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00