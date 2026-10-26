Ako kúpiť ojazdené auto a vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam

Kúpa ojazdeného auta je pre mnohých ľudí skvelou voľbou. Je cenovo dostupnejšia a ponuka je naozaj široká. Prináša však aj určité riziká. Aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam, oplatí sa pri obhliadke venovať pozornosť niekoľkým kľúčovým faktorom.
1. Stav karosérie a viditeľné poškodenia
Prejdite si celé auto, ideálne za denného svetla, a hľadajte nerovnosti, farebné odchýlky alebo známky opráv. Takéto detaily môžu naznačovať, že auto bolo havarované. Skontrolujte podbehy a prahy, pretože pri starších modeloch sa často objavuje korózia.
Tip: Ak niektorá časť vyzerá „príliš nová“ (napr. jeden nový blatník), pýtajte sa na dôvod výmeny.
Ak auto predávate vy a nie ste si istí jeho hodnotou, služba ocenenia auta vám pomôže získať reálnu trhovú cenu.
2. VIN číslo a technický preukaz
Skontrolujte, či sa VIN číslo na aute zhoduje s tým, čo je uvedené v dokladoch. VIN nájdete na viacerých miestach: pod čelným sklom, na karosérii alebo v motorovom priestore. Overte si históriu vozidla cez online databázy a zistite, či neboli manipulované kilometre.
Tip: Ak predajca nie je ochotný ukázať technický preukaz alebo históriu auta, je to varovný signál.
Dôveryhodné firmy, ako Autorro, tieto údaje kontrolujú za vás a ponúkajú len overené vozidlá s jasnou históriou a technickým stavom.
3. Interiér, výbava a elektronika
Skontrolujte stav volantu, pedálov a sedadiel. Nadmerné opotrebovanie môže naznačovať vyšší počet najazdených kilometrov, než udáva tachometer. Vyskúšajte klimatizáciu, okná, osvetlenie a všetky elektronické prvky výbavy.
Tip: Naštartujte motor a testujte všetko naraz. Niekedy sa chyby objavia až pri plnej záťaži elektroniky.
4. Skúšobná jazda je nevyhnutná
Skúšobná jazda je kľúčová. Sledujte reakcie riadenia, účinnosť bŕzd, vibrácie, netypické zvuky alebo problémové radenie prevodovky. Auto by malo ísť plynulo, bez trhania alebo hluku.
Niektoré predajné spoločnosti umožnia jazdu s vozidlom vopred alebo poskytnú dokumentáciu zo servisu, čo je ideálne, ak kupujete auto na splátky.
Tip: Vezmite so sebou niekoho, kto sa vyzná, alebo auto pred kúpou nechajte skontrolovať nezávislým servisom.
5. Cena, ktorá je „príliš dobrá“
Ak narazíte na ponuku, ktorá je výrazne lacnejšia ako trhová cena, spozornite. Môže ísť o skryté technické problémy, stočený tachometer alebo administratívne nejasnosti, napríklad exekúciu alebo pochybné vlastníctvo.
Tip: Porovnajte cenu s podobnými vozidlami cez online inzercie alebo využite odborné ocenenie.
Zhrnutie
Kúpa ojazdeného auta nemusí byť lotéria, ak viete, na čo sa zamerať. Riziká viete výrazne znížiť dôkladnou obhliadkou a kontrolou dokumentov. Autorro vám pomôže nielen pri kúpe, ale aj pri predaji auta. Všetky autá na predaj sú dôkladne preverené, s jasnou históriou a kompletnou dokumentáciou. Tak získate väčší pokoj a istotu, že auto bude spoľahlivo slúžiť alebo sa predá za správnu cenu.