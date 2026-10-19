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Takmer 173-tisíc škôlkarov, viac ako 23-tisíc odporúčaní k lekárovi. Program Zdravé oči už v škôlke vstupuje do 10. ročníka
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Tento článok je PR správa spoločnosti BILLA.
dnes 19. októbra 2026 o 13:46
Čas čítania 3:17
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Takmer 173-tisíc škôlkarov, viac ako 23-tisíc odporúčaní k lekárovi. Program Zdravé oči už v škôlke vstupuje do 10. ročníka

Takmer 173-tisíc škôlkarov, viac ako 23-tisíc odporúčaní k lekárovi. Program Zdravé oči už v škôlke vstupuje do 10. ročníka
Zdroj: BILLA
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Včasná a správna diagnostika detského zraku zmenila za deväť rokov život desiatkam tisíc rodín s deťmi v predškolskom veku.

Z takmer 173-tisíc zapojených škôlkarov dostalo dosiaľ viac ako 23-tisíc detí odporúčanie navštíviť lekára pre možné zrakové odchýlky. Keďže zlé videnie nebolí, pre rodiča či pedagóga je ťažké odhaliť problém, na ktorý vďaka včasnej diagnostike existuje riešenie. Unikátny preventívny program, za ktorým stoja o. z. BILLA ľuďom a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), vstupuje do svojho jubilejného 10. ročníka. Materské školy sa môžu registrovať od 19. októbra 2026.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska so spoločnosťou BILLA a o. z. BILLA ľuďom každoročne zabezpečuje preventívne skríningové merania zraku v materských školách po celom Slovensku. Vyškolení odborníci dokážu priamo v známom prostredí škôlky odhaliť najčastejšie zrakové odchýlky, ako sú tupozrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďalekozrakosť. „Program „Zdravé oči už v škôlke“ je unikátnou a veľmi užitočnou iniciatívou. Včasné odhalenie porúch zraku v predškolskom veku výrazne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu a priaznivý vývoj zrakových funkcií. Pri niektorých poruchách, najmä pri tupozrakosti, je práve obdobie do približne šiestich rokov veku dieťaťa pre liečbu mimoriadne dôležité. Prevencia a včasný záchyt očných ochorení majú preto u detí zásadný význam a rodičia by preventívnym vyšetreniam zraku mali venovať náležitú pozornosť,“ vysvetľuje MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

10. ročník programu Zdravé oči už v škôlke.
10. ročník programu Zdravé oči už v škôlke. Zdroj: BILLA

Jubilejný 10. ročník prinesie aj odmenu pre materské školy

Už desiaty školský rok navštívia vyškolení odborníci programu „Zdravé oči už v škôlke“ stovky zariadení po celom Slovensku, aby bezplatným skríningovým meraním skontrolovali zrak deťom od troch do šiestich rokov. „Samotné meranie je veľmi jednoduché, bezbolestné a pre deti komfortné, keďže prebieha v známom prostredí materskej škôlky. Program má pritom veľký význam pre ich ďalší vývoj. Rodičia získajú prostredníctvom certifikátu cennú informáciu o stave zraku svojho dieťaťa a v prípade potreby aj odporúčanie na ďalšie vyšetrenie u očného lekára. Popri samotnej prevencii sa navyše dlhodobo snažíme zvyšovať povedomie o zdravom životnom štýle a o potravinách, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na detský zrak,“ hovorí Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.

 

Pri príležitosti jubilejného 10. ročníka sa BILLA rozhodla odmeniť aj zapojené materské školy. Zo všetkých zariadení zaradených do programu Zdravé oči už v škôlke získa desať vyžrebovaných škôlok potravinovú kartu v hodnote 100 eur na nákup v predajniach BILLA po celom Slovensku. Cieľom je podporiť zdravé stravovacie návyky detí a zároveň pripomenúť význam potravín, ktoré prispievajú k správnemu vývoju detského zraku.

Zdravé oči už v škôlke, meranie.
Zdravé oči už v škôlke, meranie. Zdroj: BILLA

Máme oči na stopkách

Počas uplynulých deviatich ročníkov bolo skontrolovaných 172 527 detí v materských školách po celom Slovensku. Z tohto počtu bola až u 23 247 škôlkarov nájdená očná odchýlka a bola im odporučená komplexnejšia návšteva očného lekára. „Skríningové meranie našimi odborníkmi z programu Zdravé oči už v škôlke dokáže zachytiť aj nenápadné signály, ktoré dospelí nevidia a predškoláci ešte nedokážu pomenovať. Oko sa v tomto období intenzívne vyvíja, preto má prevencia veľký význam. Naším cieľom je, aby od nás rodičia dostali konkrétny a zrozumiteľný impulz, vďaka ktorému môžu včas konať,“ konštatuje Tatiana Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Zdravé oči už v škôlke – potvrdenie pre rodičov.
Zdravé oči už v škôlke – potvrdenie pre rodičov. Zdroj: BILLA

9. ročník programu v číslach

  • V školskom roku 2025/2026 absolvovalo skríningové meranie zraku 21 060 detí v 493 materských školách v 332 mestách a obciach po celom Slovensku.
  • Odporúčanie na komplexné očné vyšetrenie získalo 1 864 detí, čo predstavuje 9 % zo všetkých zapojených škôlkarov.
  • V 55 materských školách nebol zaznamenaný ani jeden prípad, pri ktorom by bolo potrebné odporučiť ďalšie vyšetrenie.
  • Naopak, v jednej z materských škôl získalo odporúčanie na návštevu očného lekára až 67 % meraných detí, čo poukazuje na význam včasnej prevencie a dostupnosti skríningu.

Mimoriadny záujem o registráciu

Záujem materských škôl o program každoročne rastie. V minulom ročníku boli kapacity v Bratislavskom a Trenčianskom kraji naplnené už v prvý deň registrácie. V Trnavskom kraji bolo prihlasovanie uzatvorené po ôsmich dňoch a v Žilinskom kraji po deviatich dňoch od jeho spustenia. Začiatkom decembra bola registrácia ukončená vo všetkých krajoch Slovenska.

Zdravé oči už v škôlke – potvrdenie pre rodičov.
Zdravé oči už v škôlke – potvrdenie pre rodičov. Zdroj: BILLA

BILLA dlhodobo podporuje prevenciu a starostlivosť o zrak

Dlhoročná spolupráca s komunitou nevidiacich a slabozrakých je prirodzenou súčasťou aktivít spoločnosti BILLA v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Podpora prevencie, diagnostiky a zlepšovania kvality života ľudí so zrakovým znevýhodnením sa premieta do viacerých projektov a partnerstiev. „Detskému zraku sa venujeme systematicky už dlhé roky. V našich 57 predajniach po celom Slovensku podporujeme verejnú zbierku Štvornohé oči, zároveň spolupracujeme s Klinikou detskej oftalmológie LF UK a Národným ústavom detských chorôb pri podpore diagnostiky a liečby detských pacientov. Podporili sme aj výcvik šteniatka Clever von BILLA z organizácie Psi na život, z ktorého sa po úspešnom absolvovaní výcviku stal vodiaci pes. O to väčšiu radosť máme z toho, že môžeme spustiť už jubilejný 10. ročník programu Zdravé oči už v škôlke, ktorý každoročne pomáha tisíckam detí a ich rodičov. Veľmi si vážime dôveru materských škôl a vzhľadom na každoročne vysoký záujem odporúčame registráciu neodkladať. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa do jubilejného ročníka zapoja,“ uzatvára Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.

 

Materské školy sa môžu do 10. ročníka programu „Zdravé oči už v škôlke“ registrovať od pondelka 19. 10. 2026 na tejto adrese: Zdravé oči už v škôlke – Preventívne meranie zraku v materských školách

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