Elektromobily bližšie k ľuďom: EV Tour prináša do Bratislavy skúšobné jazdy aj rady odborníkov

Vodiči si budú môcť vyskúšať jazdené elektromobily či dať si zadarmo zmerať stav trakčných batérií vo svojich autách
Ako sa reálne jazdí elektromobilom, koľko prejde kilometrov na jedno nabitie, ako dlho mu bude fungovať batéria? Praktické testy, ale aj odpovede na kľúčové otázky súvisiace s elektromobilitou čakajú na motoristov už v tento štvrtok 15. októbra na podujatí AAA AUTO EV Tour, ktoré bude v priestoroch parkoviska pri bratislavskom Shopping Palace Zlaté Piesky. Od 14.00 do 19.00 hodiny budú pripravené testovacie jazdy na vybraných jazdených elektromobiloch, konzultácie s odborníkmi, ako aj bezplatná diagnostika trakčných batérií vozidiel návštevníkov.
EV Tour približuje elektromobilitu širokej verejnosti praktickou formou a snaží sa vyvrátiť najčastejšie obavy spojené s týmto druhom vozidiel. Návštevníci podujatia si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať populárne jazdené modely značiek Tesla, Škoda, Volskswagen či Ford. Odborníci im zároveň vysvetlia rozdiely medzi jednotlivými typmi elektrifikovaných pohonov, zhodnotia ich prednosti a poradia pri kúpe, predaji či financovaní elektromobilu alebo hybridu.
„Okolo elektromobility stále koluje množstvo mýtov, ktoré sa najlepšie vyvracajú osobnou skúsenosťou. Preto chceme ľuďom umožniť elektromobil si vyskúšať, môžeme sa baviť o jeho dojazde, nabíjaní, prevádzkových nákladoch či životnosti batérie. Získajú odpovede založené na reálnych dátach. Majitelia elektromobilov si navyše môžu nechať bezplatne zmerať stav trakčného akumulátora,“ hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA AUTO a Mototechna.
Na návštevníkov EV Tour vo štvrtok 15. októbra v priestoroch parkoviska pri Shopping Palace Zlaté Piesky čaká aj zľavový voucher vo výške 400 eur na nákup vozidla v AAA AUTO. Na testovacie jazdy, ktoré budú od 14.00 do 19.00 hodiny, sa môžu vopred objednať na telefónnom čísle +421 268 268 371 alebo e-mailom na adrese [email protected], prípadne aj priamo na mieste.
Popularita jazdených elektrických áut neustále rastie
Na slovenskom sekundárnom trhu sa len v septembri predalo medziročne o takmer polovicu viac elektromobilov. Rastúci záujem potvrdzujú aj výsledky skupiny AURES Holdings. Tá v tomto roku predala už približne 2 400 čisto elektrických vozidiel, za celý vlaňajšok ich pritom bolo 1 900. V ponuke celej skupiny je aktuálne okolo 400 preverených elektrických vozidiel dostupných na okamžitý odber.
„Na trhu je už široká ponuka elektrifikovaných vozidiel a ich ceny sa postupne približujú k možnostiam bežných domácností. Kupujúci sa pritom nepozerajú iba na obstarávaciu cenu, ale aj na technický stav, výbavu a budúce prevádzkové náklady. Práve možnosť vyskúšať si auto a získať dôveryhodné údaje o jeho stave, predovšetkým batérie, pomáha ľuďom rozhodovať sa na základe faktov, nie dohadov,“ dopĺňa Karolína Topolová.
Stav batérie rozhoduje o dojazde aj hodnote auta
Jednou z hlavných obáv pri kúpe jazdeného elektromobilu je práve životnosť trakčnej batérie. Jej kondíciu vyjadruje hodnota SoH, teda State of Health. Ukazuje, aké percento pôvodnej kapacity batérie zostáva k dispozícii, a ovplyvňuje reálny dojazd aj ďalšiu hodnotu vozidla. Počas EV Tour si budú môcť majitelia elektromobilov nechať túto hodnotu bezplatne zmerať pomocou nezávislej rakúskej diagnostiky AVILOO. Skupina AURES Holdings má skúsenosti už s približne 6-tisíc meraniami jazdených čisto elektrických vozidiel. Priemerná hodnota SoH dosiahla viac ako 92 % percent.
„Ľudia sa pri zvažovaní kúpy elektromobilu často pýtajú, kedy budú musieť vymeniť batériu. Naše merania ukazujú, že pri správnom používaní môže trakčný akumulátor vydržať počas celej životnosti vozidla. Kupujúci by sa však nemal spoliehať na odhad alebo údaj na palubnom počítači. Ak predajca nedokáže stav batérie hodnoverne doložiť, je to dôvod na zvýšenú opatrnosť. Poznať presnú hodnotu SoH je pri kúpe jazdeného elektromobilu zásadné. Každé elektrické vozidlo v našej ponuke obsahuje údaje o reálnej degradácii batérie, dojazde a zdravotný certifikát AVILOO“ upozorňuje Karolína Topolová.
Elektromobily dokážu prejsť čoraz viac
Súčasné elektromobily zvládnu na jedno nabitie aj dlhšie trasy a na rýchlonabíjačkách si dokážu počas krátkej prestávky doplniť podstatnú časť kapacity batérie. O tom, či je konkrétny elektromobil vhodný pre potreby daného vodiča, však rozhoduje spôsob jeho používania, možnosť domáceho alebo pracovného nabíjania, pravidelné trasy a reálny stav batérie. Aj tieto otázky si budú môcť návštevníci EV Tour prejsť priamo s odborníkmi už tento štvrtok v Bratislave.