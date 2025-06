Na tieto skvelé akcie sa môžeš tešiť tento víkend.

Ďalší júnový týždeň ubehol ako voda, počasie sa postupne zlepšuje a v Bratislave pribúda stále viac zaujímavých akcií, kam sa dá vybehnúť. Prečítaj si, čo ťa čaká a kam môžeš vyraziť počas nadchádzajúceho víkendu.

Piatok (13.06)

2000's v meste

V Alchymistovi sa môžeš tešiť na párty v duchu hudby 2000's. Ak miluješ túto hudbu, určite by si tam nemal chýbať. Počasiu má priať a príjemný letný večer je ako stvorený na outdoorovú párty.

Korčuliarska párty

Chceš sa zdokonaliť v korčuľovaní a spojiť to s poriadnou párty? Roller disco – Garden of Eden je potom pre teba ako stvorené. Podvečer sa bude konať vo veľkej sále Kácečka tanečný korčuliarsky workshop a nasledovať bude Roller Disco. Tešiť sa môžeš aj na korčuliarske predstavenie profesionálov.

Audiovizuálny večer

Umelec Kodiki v klube A4 v piatok usporadúva audiovizuálny večer, na ktorom odprezentuje svoj projekt. „Premiéra všetkého, čo som zažil na internete. Nadmerná stimulácia v kombinácii s melanchóliou. Nové skladby, nevydané skladby, nevidené vizuály, všetko zrýchlené. Vlastná a úplne nová audiovizuálna šou robená s láskou pre všetkých, ktorí sú online,“ opísal párty.

Sobota (14.06)

Girls party

V Alchymistovi to bude žiť aj v sobotu. Chystá sa dievčenská párty, na ktorej budú hrať výhradne DJ-ky ženského pohlavia. Tešiť sa môžeš napríklad na hiphop, trap či afrobeats. Párty začína už o 20.00 a do 22.00 majú ženy vstup zdarma.

Párty loď na Dunaji

Na Dunaji už po piatykrát štartujú MyBeat Summer Cruises na lodi Harmónia. Tešiť sa môžeš na plavbu v kombinácii s house music a DJov Simon Synek & Nalli, Drahosh, Elsy či Martin Cehelsky. Plavba končí o 22.00 a ak by ti nestačilo, presunúť sa môžeš do Aldea Clubu.

Majstrovstvá v breakingu

V Dome umenia RDS Art Group na Laurínskej to ožije tancom. Uskutočnia sa tam majstrovstvá Slovenska v breakingu. Zasúťažia si dospelí i deti a tanečníci budú mať možnosť skúsiť šťastie aj v kategórii Crew vs. Crew, ktorá je otvorená aj pre talenty zo zahraničia. Okrem tanečného zážitku sa môžeš tešiť aj na kvalitnú hudbu. Line up obohatili DJ ako MiniBOJ KiLLA či EDWARD GOOSE.

Festival na Devíne

Na hrade Devín sa bude v sobotu konať multižánrový festival Sútok. Keďže sa koná na hrade, bude prepájať históriu s hudbou a zábavou. Môžeš sa na ňom dozvedieť viac o hrade prostredníctvom prednášok či prehliadok a zároveň si vychutnať kvalitnú hudbu, o ktorú sa postarajú rôzni DJi.

Nedeľa (15.06)

Majstrovstvá v predzáhradkárčení

V Sade Janka Kráľa sa bude konať Galapiknik, na ktorom bude program pre celú rodinu. Tešiť sa môžeš napríklad na swap rastlín, tetovačkovské štúdio a sladkú bodku v podobe torty. Porota na záver vyhlási výsledky prebiehajúcej súťaže v majstrovstvách Slovenska v predzáhradkárčení.

Divadelné predstavenie o generácii Z

V Divadle Pavla Orságha Hviezdoslava sa bude v nedeľu konať divadelné predstavenie s názvom Generácia Z: Zombies. Je to predstavenie o generácii Zoomerov, ktorí prehlbujú priepasť medzi pohlaviami. Kým ženy sú stále emancipovanejšie, muži sa cítia viac dezorientovaní. V hlavnej úlohe si zahrá napríklad Jakub Švec, ktorého môžeš poznať zo seriálu Sľub.

Koncert Lary Fabian

V Tipos Aréne vystúpi kanadsko-belgická speváčka Lara Fabian, ktorá sa preslávila hitmi ako Love by Grace či Je T'aime. Lístky na koncert ikonickej zahraničnej speváčky sú stále dostupné, tak sa poponáhľaj, aby si si jeden uchmatol.

Tip od redakcie

Minulý týždeň sa konalo kvalifikačné kolo Red Bull Dance Your Style v Bratislave a v sobotu sa podujatie presúva do Košíc. Bude tam veľkolepé finále, na ktorom si zatancuje 16 tanečníkov. Na evente sa rozhodne o tom, kto dostane vstupenku na svetové finále v Los Angeles. Ak miluješ tanec a si z východu, určite sa choď pozrieť!