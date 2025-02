Zaujal ťa film Vlny? V tom prípade by sa ti mohla páčiť aj miniséria Bez vedomia, ktorá práve vyšla na Netflixe. Strhujúci špionážny thriller zachytáva udalosti v komunistickom Československu koncom roka 1989.

Marie je profesionálna huslistka, ktorá v roku 1977 utiekla z totalitného Československa do Británie so svojím manželom Viktorom, prenasledovaným disidentom. Po dvanástich rokoch exilu sa však komunistický režim začína rúcať a vo vzduchu je cítiť zmenu, preto sa manželia rozhodnú vrátiť do rodnej krajiny.

Hneď po príchode ich však zrazí neznáme auto. Marie sa prebudí v nemocnici, ale Viktor nie je pri nej. Po jej manželovi akoby sa zľahla zem. Pri zúfalom hľadaní svojej polovičky sa huslistka zapletie do spletitej siete tajných služieb, odpočúvania a intríg. Zistí, že možno nie je jediná, kto hľadá Viktora.

Miniséria od režiséra Ivana Zachariáše v spolupráci s HBO vznikla v roku 2019 pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Pôvodne sa vysielala len na HBO GO, teraz mieri na Netflix a SkyShowtime.

Okrem napínavého príbehu ponúka aj dokonale vybudovanú tiesnivú atmosféru pražských ulíc v čase, keď sa totalitný systém síce rúca, ale mocenské štruktúry krajinu stále ovládajú. Rok 1989, ktorý sa zvyčajne vykresľuje ako euforické obdobie pádu komunizmu, je tu zobrazený z úplne inej perspektívy.

V úlohe Márie sa predstaví Táňa Pauhofová, Viktora stvárnil Martin Myšička. Seriál Bez vedomia (v origináli The Sleepers) sa tešil pomerne veľkej obľube divákov. Na Kinoboxe si vyslúžil hodnotenie 79 percent a na ČSFD dokonca 81 percent. Zachariáš, ktorý režíroval túto šesťdielnu minisériu, je známy svojou úspešnou drámou Pustina.