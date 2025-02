Youtuber MikeJePan čelí vážnemu obvineniu. Mal viesť skupinu, kde oslavovali Hitlera a šírili nudes mladých dievčat

Influencer všetko popiera.

Prípad podrobne opísala novinárka Apolena Rychlíková pre PageNotFound.cz. Krátko po tom, ako tvorcov konfrontovala, kanál na Discorde s názvom Mladí a nadržení zmizol.

Podľa zistení novinárky ho viedol práve český influencer MikeJePan (Mikael Oganesjan) pod prezývkou Velký Péro Mike. Ten to však v konfrontácii poprel a potvrdil len to, že spravuje svoj profil mikejepan. „Problém je v tom, že prezývky z oboch serverov odkazujú na ten istý používateľský profil mikejepan, ktorého vlastníctvo potvrdil. Technicky teda nie je možné, aby Mike nebol ten istý používateľ ako Velký Péro Mike,“ vysvetľuje autor článku.

Guys, pošlite svoju sestru, sesternicu, mamu alebo priateľku

Prečo Mike poprel svoju účasť na spomínanom kanáli, je zrejmé. Obsahoval totiž rôzny nezákonný obsah. Až 35 000 používateľov tu zverejňovalo obsah v miestnostiach s názvami ako kozy, mrdáni alebo kouření. Tie obsahovali nelegálne získané fotografie alebo videá, napríklad ukradnuté z Onlyfans. Podobne to funguje aj na Slovensku v skupinách na Reddite či Telegrame.

Hlavnú časť však tvorili najmä nelegálne zdieľané súkromné fotografie žien, či už priateliek, kamarátok, bývalých partneriek alebo rodinných príslušníkov. Okrem toho ľudia požadovali fotografie neplnoletých osôb a nahé fotografie žien, ktoré boli zhotovené bez ich vedomia. Rychlíková už skôr opísala fungovanie týchto serverov.

Zobraziť príspevok na Instagrame Príspevok zdieľaný Page not found (@page404cz)

„Hello vy sv*ně! Udělali jsme supr čupr bezplatný web, něco jako Twitch, ale pro naší nadrženou komunitu, vy prasata! Mrkni do ⁠┃〘🍒〙・twitch-pro-dospělé a napiš ku*vám, co se tam předvádí, ať ti pošlou fotky za free. Nejlepší kousky sbíráme do fotoalba ⁠🔞丨úlovky-ze-streamu,“ cituje článok používateľa s názvom Velký Péro Mike. Do zdieľania sa potom zapojil aj samotný tvorca.

„Guys, v pondělí budu mít první nut po No nut Novemberu. Pokud máte někoho speciálního – sestru, sestřenku, mamku nebo přítelkyni – koho byste chtěli nechat postříkat 31denní mrdkou, pošlete mi do DM! Možná nebude ani ta fotka pod tou mrdkou vidět,“ cituje článok ďalšiu z mnohých správ používateľov.

Oslavovanie Hitlera a vyhladzovanie menšín

Nelegálne získané obrázky však neboli jediným obsahom, ktorý bol za hranicou únosnosti. Miestnosti s názvami Meme a sranda či Černý humor oslavovali Adolfa Hitlera a vyhladzovanie Židov a iných menšín, pričom sa tam rozmáhal rasizmus vrátane otvorene nenávistných prejavov voči homosexuálom či černochom a Rómom. Boli tam aj ľudia, ktorí oslavovali násilie voči queer komunite alebo ľuďom inej farby pleti.

Mike poprel akúkoľvek účasť na uvedených serveroch, prihlásil sa len k jednému z účtov. Z Discordu zmizol krátko po konfrontácii novinárky. V súčasnosti má kanál Detektív Mike, ktorý má viac ako 70 000 sledovateľov. Sám zbrojí proti sexuálnym predátorom, pričom obviňuje napríklad Josefa Kůrku a streamera Opata.

V júni 2022 bol Mike neprávoplatne odsúdený na tri roky väzenia a má zákaz šoférovania. V posledných mesiacoch si buduje imidž napraveného dobráka.