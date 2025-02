Zaži Sevillský festival alebo navštív obrovské tulipánové záhrady. 5 destinácií, kam musíš vycestovať túto jar

Vybrali sme krajiny, kde si každý dovolenkár príde na svoje.

Chceš niekam vyraziť počas Veľkej noci alebo iných jarných dní, no netušíš kam? Spravili sme rešerš a našli sme 5 atraktívnych krajín, kam sa oplatí vycestovať na jar. Vybrali sme také destinácie, ktoré ti nielen vyrazia dych, ale z ktorých si odnesieš zážitky na celý život. Navyše, v týchto miestach je počas jari ideálna klíma.

Aby sme ti zjednodušili organizovanie tvojej dovolenky, pri každej destinácii nájdeš tip na letenku a ubytovanie.

Cena a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť.

1. Catania

Jednosmerná letenka: 20. apríla z Budapešti do Catanie (Fontanarossa Arpt) za 76 eur (mimo Veľkej noci môžeš letieť aj za 40 eur)

Letenky sú počas Veľkej noci drahšie, no nám sa podarilo nájsť jednosmernú letenku z Budapešti do Catanie v dobrej sume. Avšak letenka nie je jediný dôvod, prečo musíš navštíviť toto sicílske mesto.

Najväčším lákadlom Catanie je najväčšia sopka v Európe – Etna, ktorá je síce aktívna, ale prístupná pre všetkých dobrodruhov. Na Etnu sa dostaneš autom, ktoré ťa dostane na stanicu lanovky, potom autobusom a následne peši.

Blízko Catanie (približne 45 minút autom) sa nachádza malebné mesto Taormina, ktoré doslova dýcha históriou a nádhernou scenériou na Iónske more. Nájdeš tu napríklad Grécke divadlo z 3. storočia pred Kristom, katedrálu Duomo z 13. storočia či malebný ostrov Isola Bella, ktorý je známy ako „Perla Iónskeho mora.“ Okrem iného sa tu natáčal populárny seriál White Lotus (konkrétne v hoteli San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel).

60 kilometrov od Catanie leží zase mesto Syrakúzy, kde sa mieša rímska kultúra s gréckou, a tak uvidíš krásne antické pamiatky doslova na každom rohu.

Zdroj: Unsplash/Mateusz Butkiewicu, Samir Kharatt

📍 TIP na ubytovanie:



De Felice Home: Tento minimalistický apartmán v Catánii sa nachádza len 14 minút chôdze od námestia Piazza del Duomo a ruín rímskeho divadla. Ubytovanie má spálňu, TV, klimatizáciu a kuchyňu so spotrebičmi. Oceníš aj jeho cenu – od 76 eur na noc.



Apartment 44: Ubytovanie v štýle mezanínu sa nachádza v centre mesta – len 7 minút chôdze a si na námestí Piazza del Duomo. Apartmán má klimatizovanú spálňu, obývačku, kompletne vybavenú kuchyňu s chladničkou a kávovarom a kúpeľňu s bidetom a sprchou. Počas Veľkej noci tu zaplatíš za noc 103 eur pre dve osoby.



2. Amsterdam



Jednosmerná letenka: 20. apríla z Viedne do Amsterdamu (Schiphol Arpt) za 219 eur

Máme pre teba hneď niekoľko dôvodov, prečo v Amsterdame stráviš najkrajšie sviatky Veľkej noci. Hlavné mesto Holandska je počas jarných dní nádherne rozkvitnuté, a tak prechádzky romantickými uličkami popri kanáloch budú naozaj dychberúce. Keď už tu budeš, nezabudni ochutnať jedlá tradičnej kuchyne, napríklad stamppot, poffertjes a samozrejme, holandské syry.

No hlavným dôvodom, prečo musíš zavítať do Holandska, je jedna z najkrajších záhrad v Európe, ktorá je od Amsterdamu vzdialená len 38 minút autom – Keukenhof. Tu ťa čakajú nádherné koberce pestrofarebných tulipánov, hyacintov, narcisov a iných kvetov.

Keďže je Holandsko krajinou mlynov, len 21 minút autom z Amsterdamu nájdeš rozkošný zachovaný skanzen, kde sa pokocháš zelenými domčekmi, mlynmi a obchodmi so suvenírmi. Inak povedané, tieto miesta budú jednoducho pastvou pre tvoje oči (a aj Instagram profil).

Zdroj: Flickr/Viator, Wikimedia Commonds/Balou46

📍 TIP na ubytovanie:



Fletcher Hotel Amsterdam: Pri hľadaní hotelov nám padol do oka tento hotel, ktorý svojim dizajnom vyzerá ako z nejakého futuristického filmu. V hoteli nájdeš reštauráciu a bar, ktoré ponúkajú francúzsku kuchyňu, stredomorskú kuchyňu, sushi a rôzne aperitívy. Jedna noc pre dve osoby ťa vyjde 144 eur.



3. Sevilla

Jednosmerná letenka: 8. mája z Viedne do Seville (San Pablo Arpt) za 53 eur

Ak chceš spoznať pravú esenciu Andalúzie, musíš navštíviť mesto Sevilla. Nielenže je kolískou očarujúceho tradičného tanca flamenco, ale je aj domovom romantických uličiek, historických pamiatok, mimoriadnej živej atmosféry a skvelého jedla. Veď kde inde si dáš pravý tapas, ak nie v Seville?

Pri výbere tejto destinácie sme sa zamerali na významnú udalosť, ktorá sa udeje v máji, a to je festival Feria de Abril (alebo Sevillský veľtrh), vďaka ktorému budú ulice mesta „zaplavené“ farbami a hudbou. Miestni sa oblečú do farebného tradičného oblečenia, tancujú, jazdia na koňoch, oslavujú a zabávajú sa. Je to skrátka jedna veľká párty, ktorá sa tento rok uskutoční 4. mája a bude pokračovať až do nedele 10. mája.

Čo ťa presvedčí ísť sem, je aj fakt, že v jarných mesiacoch je v Seville najpríjemnejšia klíma – v máji okolo 20 stupňov Celzia.

Zdroj: Flickr/Edmund Gall, Pxhere/Lesia Pko

📍TIP na ubytovanie:



Apartamentos Luxevilla Palacio: Toto ubytovanie má všetko, čo potrebuješ. Má spálňu, kúpeľňu, kompletne vybavenú kuchyňu a balkón. Počas horúčav sa môžeš schladiť vo vonkajšom bazéne. Staré mesto Seville sa nachádza od apartmánov 15-minút autom. V máji sa cena za jednu noc 100 eur pre dve osoby.



4. Štokholm

Jednosmerná letenka: 29. apríla z Viedne do Štokholmu (Arlanda Arpt) za 57 eur

Áno, aj vo Švédsku môžeš zažiť krásnu jar, konkrétne v meste Štokholm. Počas apríla sa táto metropola premení na „malé Japonsko“. V roku 1998 bolo v kráľovskom parku Kungsträdgården vysadených 63 čerešňových stromov, ktoré každú jar rozkvitnú do ružových a bielych kvetov.

V rámci kvitnutia sakúr začína 28. apríla v Štokholme Cherry Blossom Day, ktorý oslavuje japonskú kultúru rôznymi podujatiami, workshopmi, divadlami a gastro stánkami. Vstup na festival je zadarmo a môžeš sa tešiť napríklad na bábkové divadlo Bunraku, tradičnú japonskú hudbu či tanečné vystúpenia Geiko Mai.

Samozrejme, keď už tu budeš, určite navštív ABBA múzeum, lunapark Gröna Lund, park sôch Lidingö alebo múzeum vojenskej lode Vasa. Nezabudni si počas svojej návštevy dať ikonické mäsové guličky a hrachovú polievku.

Zdroj: Pexels/Tushar Mahajan, Flickr/Pedro Szekely

📍TIP na ubytovanie



Hotel Rival: Toto ubytovanie je naozaj výnimočné, nielenže ho vlastní hviezda kapely ABBA, Benny Andersson, ale nachádza sa v módnej bohémskej štvrti – Södermalm. Hotel je v štýle Art Deco a nechýba mu ani kino, ktoré je vybavené červeným zamatom z 30. rokov. Hostia si na ubytovaní pochvaľujú najmä polohu, útulnosť, čistotu, premyslené detaily izieb a raňajky. Jedna noc v tomto hoteli stojí od 181 eur.



Tichý a útulný apartmán sa nachádza v blízkosti centra. Do 2,5 kilometrov nájdeš populárne atrakcie ako napríklad Kráľovský palác, múzeum ABBA, múzeum fotografie a skanzen. V apríli tu za noc zaplatíš od 96 eur.



5. Madeira

Jednosmerná letenka: 8. mája z Viedne do Funchal (Madeira Arpt) za 67 €

Hoci je perla Atlantiku očarujúca v každom ročnom období, jar ju robí mimoriadne špeciálnou. Počas jarných mesiacov na Madeire kvitnú krásne kvety ako jazmín, oleander, orchidea, aloe alebo mangólia. Jar znamená aj štart pozorovania delfínov a veľrýb. Navyše, teplota na Madeire je vtedy veľmi príjemná (okolo 24 stupňov Celzia).

Okrem toho, že Madeira je ideálnym miestom na dovolenku pre milovníkov relaxu pri mori a nadšencov turistiky, počas mája sa tu koná významný festival. Kvetinový festival (Festival da Flor) sa koná od 1. do 25. mája 2025 v hlavnom meste Funchal. Tento festival je jednou z najväčších a najfarebnejších udalostí na ostrove, ktorá oslavuje jar a bohatstvo miestnej flóry.

Ak sa sem vydáš v máji, zažiješ kvetinové sprievody, nádherné výstavy miestnych kvetov a rastlín, hudobné vystúpenia, tance a divadlá. Bude to jednoducho zážitok na celý život.

Zdroj: Pexels/Matej Simko, Wikimedia Commons/Paul Mannix