TRAILER: Michael B. Jordan je hviezdou nového hororu. Bude v ňom bojovať s upírmi

Herec stvárnil rovno dve postavy.

Do našich kín mieri 17. apríla nový horor. V hlavných úlohách sa objaví Michael B. Jordan. Herec si totiž zahral dvojrolu bratov, ktorí sa dostanú do stretu s upírmi.

Bratia sa v príbehu vracajú do rodného mesta, aby nechali za sebou zlú minulosť a začali s čistým štítom. Čeliť však budú zlu.

„Ak budeš tancovať s diablom, jedného dňa si ho privedieš domov,“ znie varovanie v ukážke. Krátko po tom, čo zaznie, sa rozpúta peklo. Mesto totiž napadnú upíri, ktorí sa dostanú do priameho stretu s obyvateľmi. Tí sa snažia brániť najviac ako sa dá.

Vo filme sa môžeš tešiť na hviezdne herecké obsadenie. Okrem spomínaného Michaela B. Jordana uvidíš aj Jacka O'Connella, ktorý je známy zo seriálu Skins. V horore si zahrá aj Hailee Steinfeld. Tá stvárni jednu z upírov. Film režíruje Ryan Coogler, ktorý je známy predovšetkým svojimi komiksovými blockbustermi o Čiernom panterovi. V tvorbe hororov je však nováčik.

„Bolo to prvýkrát, čo som sa naplno pustil do experimentovania s týmto žánrom, no zamiloval som si to. Je to zaujímavé, pretože ide o žáner určený pre široké publikum, pre tých, čo majú radi pozeranie filmov. Zároveň je to však aj žáner, ktorý sa často spomína, keď sa hovorí o veľkých umeleckých dielach,“ prezradil Coogler o svojom hororovom debute.

