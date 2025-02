Outfit check: Odvážna silueta od Dominiky Cibulkovej, zladený Majk Spirit s manželkou či Pil C v bunde Avirex

Inšpiruješ sa ich stylingom?

Prvý outfit check slovenských a českých hviezd v roku 2025 je plný raperského dripu, high fashion, elegancie, ale aj domácej módnej tvorby a ženského sexepílu. Pozri sa, ako sa v posledných týždňoch obliekli Yaksha, Pil C, Majk Spirit s manželkou Mariou Dušička alebo Dominika Cibulková a Gabriela Gašpárová.

Prečítaj si tiež článok, v ktorom zistíš, ako bude vyzerať mužská móda v roku 2025. Viacero nových trendov určite neskôr uvidíš aj na domácich hviezdach.

Michal „Yaksha“ Novotný

Yaksha patrí medzi najzanietenejších milovníkov módy, dizajnu, kultúry a estetiky v našich končinách, o čom nás presvedčil aj v Paríži, kde navštívil prehliadky módnych domov Dior a Nehera počas januárového týždňa módy.

Človek, ktorý je na čele mnohých úspešných projektov vrátane bežeckého klubu LTRC (Love Them Running Club) s globálnou pôsobnosťou, si vychutnával atmosféru hlavného mesta módy v modeloch od spomínaných značiek. Dlhý tmavočervený kabát a pletený sveter s hravým motívom je z dielní Nehera, zatiaľ čo ruksak s diamantovým monogramom a tenisky nesú podpis Christian Dior. Rozhodne ide o jeden z najlepších Yakshových outfitov v poslednej dobe.

Zdroj: Instagram/@yak.sha, @vi.shushkova

Pil C

Veľmi dobrý vzťah s predstaviteľmi slovenskej odevnej značky Nehera má tiež Pil C, o čom svedčí aj fotografia nižšie, na ktorej stojí pred ich novým parížskym butikom. Na sebe má oblečenú ikonickú koženú bundu Avirex v bielom vyhotovení a veľkým nápisom na chrbte, pod ktorou ukrýva športovú súpravu so vzorom vojenskej kamufláže. Ako obuv Lukáš zvolil technický model Salomon XT-4 OG v bielo-červeno-modrej farebnej schéme s podpisom značky KAR L'Art De L'Automobile.

Pozri si tiež raperov custom outfit od značky Nehera, ktorý predviedol na minuloročnej zastávke festivalu Hip Hop Žije v Bratislave.

Zdroj: Instagram/@pil_c

Separ

Najpočúvanejší slovenský raper v posledných rokoch si užíva plody tvrdej práce naplno a okrem luxusných áut a dovoleniek si potrpí aj na svojom vzhľade.

Separ ukrýva vo svojom šatníku množstvo high fashion pokladov, ktoré by s radosťou nosili všetci jeho fanúšikovia, ale čo nám je sympatické, že podobne ako Yaksha a Pil C, aj on podporuje domácu módnu tvorbu. Na fotografii nižšie z narodeninového koncertu v Bratislave má oblečené modely od českej značky Chew Forever, ktorú nosí aj Travis Scott, J Balvin alebo Quavo.