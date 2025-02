Najhoršie valentínske stories: Kristínu nechal frajer tesne pred Valentínom, Nikolin date si v podniku vyložil nohy na stôl

Nikola sa za svoj Tinder date hanbila, Kristína bola čerstvo po rozchode a Pavol zistil, že romantický výlet absolvoval s kamarátkou.

Najviac obľúbený a zároveň najviac nenávidený sviatok v roku? Valentín. Nedávno som niekde na sociálnych sieťach narazila na skvelý výrok: „Tak, ako nie je na Dušičky povinné umrieť, nie je povinné ani byť zaľúbený na Valentína“. A to je fakt. Zaujímalo ma však, čo robia počas tohto sviatku ľudia, ktorí zaľúbení nie sú.

Prišla som na to, že existuje niekoľko alternatív k oslave Valentína. Napríklad, takzvaný Galentines day, 13. februára, keď ženy oslavujú ženskú silu. Okrem toho je populárny aj self-care day, keď si človek dopraje trochu lásky pre seba a postará sa o svoje psychické a fyzické zdravie ešte o niečo viac ako v bežné dni.

No a pre hejterov je tu anti-valentínsky deň, ktorý oslavujú všetci so zlomenými srdcami, slobodní ľudia či cynici a všetci tí, ktorí nenávidia klišé romantiky. Takýto deň je plný temnej romantiky a čierneho humoru, bez srdiečok a bonboniér.

Tak, teraz, keď už vieš, že si môžeš svoj plán 14. februára vymyslieť na viacero spôsobov, poďme sa pozrieť na najhoršie príbehy Slovákov. Podelili sa s nami dve ženy a jeden muž, ktorí na Valentín nespomínajú v najlepšom. Čo zažili?

Profesionálny hráč pokru s „bagandžou“ na stole

Keď sme na Instagram napísali výzvu, aby sa s nami ľudia podelili o najhoršie valentínske zážitky, medzi prvými sa ozvala aj Nikola. Tá nám hneď prezradila, že na rande zo 14. februára nikdy nezabudne. Prečo?

„Matchli sme sa na Tinderi a páčil sa mi, lebo vyzeral ako manžel Sofie Grainge. Takže som ho musela mať (smiech). Na Valentína mi náhodne napísal, čo robím, tak som mu hneď odpísala, že som chcela ísť do Starbucksu. No a na to hneď reagoval, že pôjde so mnou,“ hovorí Nikola, ktorá sa spočiatku na rande tešila.

Rande podľa jej slov na začiatku prebiehalo fajn. Dotyčný ju už v Starbuckse čakal, tak si k nemu prisadla. Dali si spolu kávu a prišlo jej milé, no zároveň vtipné, že jej nová známosť nevedela začať konverzáciu. Najskôr jej porozprával o počasí a neskôr, keď tréma opadla, jej prezradil, že pochádza z malej dediny v Nemecku a veľa cestuje pre svoju prácu.

„Vtedy som si pomyslela, že wow, ten bude isto nejaký úspešný, ešte k tomu som sa aj dozvedela, že býva v centre Viedne. Potom to však prišlo a začali sa diať veci, ktoré ma dosť odrádzali. Úplne ma zarazilo, že keď sa uvoľnil, sadol si ako sedliak, na široko a potom si vyložil nohu na stôl,“ hovorí Nikola.

Podľa jej slov sedel tak, že ho videli všetci ľudia aj personál, pričom ona sama bola väčšine ľudí otočená chrbtom. Opisuje, že naňho čašník divne zazeral a ona nemala slov. Nechápala, ako niečo také môže urobiť 30-ročný muž. Potom nastalo trápne ticho, a tak sa ho Nikola opýtala, akú prácu teda robí, keď toľko cestuje. Vtedy prišla ďalšia rana.

„Povedal, že sa venuje profesionálnemu hazardu a ešte robí aj súkromného mentora v pokri. A cestuje veľa preto, že navštevuje rôzne hazardné súťaže. To bola pre mňa automaticky červená vlajočka,“ hovorí. Tam sa to s červenými vlajkami však vôbec neskončilo.