Zápas McGregor vs. Logan Paul sa ruší. Obaja prídu o viac ako 200 miliónov eur

Zápas medzi šampiónom UFC Conorom McGregorom a kontroverzným influencerom Loganom Paulom sa neuskutoční. Rokovania boli pozastavené, pretože UFC nemá záujem.

McGregor prišiel s plánom uskutočniť zápas koncom minulého roka. S hviezdou WWE bol predbežne dohodnutý na boxerskej exhibícii v Indii. Tento zápas im mal zarobiť 250 -miliónov dolárov, teda približne 237-miliónov eur.

„UFC to jednoducho nechce urobiť," povedal McGregor v rozhovore pre The Schmo. „Ponuka bola na stole, dokonca v písomnej podobe. Spoločnosti TKO, UFC a WWE rastú, v Indii sa otvára nový trh, je na vzostupe. Bolo to komerčne výhodné," povedal McGregor. Prezradil, že nepôjde o zápas ako taký, ale skôr o vzájomne dohodnutý sparing pred najbohatšími Indmi.

UFC a WWE sa majú v roku 2023 zlúčiť pod hlavičkou TKO Group Holdings. McGregor a Paul teda patria pod tú istú skupinu. Práve to má zabrániť tomu, aby sa spolupráca uskutočnila.

McGregor naznačil, že Paul mohol vyvinúť väčší tlak na situáciu a presvedčiť TKO, aby podujatie schválila. „Logan len mlčal, nič nepovedal," vyjadril sa. Napriek nezhodám zostáva McGregor otvorený ďalším možnostiam spolupráce s influencermi.

„Teraz som viac naklonený influencerom, nech to nazveme akokoľvek, ide o astronomické sumy peňazí. Jake, Logan, KSI, všetci títo chlapci sa mi páčia," povedal. Priestor sa teraz otvoril pre zápas s boxerom a influencerom známym ako KSI, ktorého plánovaný súper z nadchádzajúceho zápasu odstúpil.