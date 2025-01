Žene začali v 25 rokoch nekontrolovateľne rásť prsia. Ochorenie využila na Onlyfanse, ročne zarobí státisíce eur

Napriek odporúčaniam na chirurgické zmenšenie prsníkov má obavy, že by jej prsia mohli opäť dorásť.

Paige Amelia je Austrálčanka, ktorá trpí vzácnym ochorením nazývaným gigantomastia. Toto ochorenie spôsobuje nekontrolovateľný rast prsníkov. Keď mala 25 rokov, prsia jej začali narastať do extrémnych rozmerov. Hoci Paige využíva svoju situáciu na zarábanie prostredníctvom platformy Onlyfans, jej zdravotný stav so sebou prináša množstvo komplikácií.



Dvadsaťdeväťročná mamička si musí nechávať vyrábať podprsenky na mieru, pričom jedna takáto podprsenka ju údajne stojí 280 austrálskych dolárov, čo je približne 170 eur. Okrem finančných nákladov pociťuje následky aj na zdraví, údajne totiž trpí silnými bolesťami chrbta.



Zdroj: Instagram/@jjpamelia



„Rast je nepravidelný – niekedy sa zastaví, no potom zrazu za mesiac výrazne narastú. Snažím sa kupovať elastické topy, aby mali viac miesta, ale neustále musím nakupovať nové oblečenie. Ich výmena stojí majetok,“ uviedla Paige.



V súčasnosti si Paige privyrába na Onlyfanse, kde podľa informácií portálu Mirror dokáže ročne zarobiť okolo 300 000 libier, t.j. 355 000 eur.

Zdroj: Instagram/@jjpamelia



Gigantomastia je ochorenie charakterizované rýchlym rastom prsného tkaniva. Príčiny môžu zahŕňať genetické faktory či hormonálnu nerovnováhu. Toto ochorenie sa často prejavuje počas puberty alebo tehotenstva, no v prípade Paige stále nie je presne známe, prečo ním trpí.



Mnohí jej radia, aby si dala prsia chirurgicky zmenšiť. Paige však považuje túto možnosť za zbytočnú. Operácia by ju stála takmer 6 000 eur, no obáva sa, že by jej prsia mohli opäť dorásť. „Bojím sa, že by mi opäť narástli do rovnakej veľkosti, a ja by som zbytočne vyhodila peniaze. Nie je zaručené, že operácia zastaví ich rast,“ dodáva Paige.