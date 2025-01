Piješ často kávu? Vedci tvrdia, že ti môže predĺžiť život, stačí ak budeš dodržiavať jedno pravidlo

Americkí vedci zverejnili novú štúdiu, ktorá naznačuje, že pitie kávy môže byť skutočne prospešné pre zdravie.

Prieskumu sa zúčastnilo 40 000 dospelých. Až 16 percent z nich malo nízke riziko úmrtia, a to z akejkoľvek príčiny. Až 31 percentám zasa nehrozilo počas 10-ročného sledovania úmrtie na žiadne kardiovaskulárne ochorenie. Informoval o tom denník The Guardian.

A čo treba teda dodržiavať, aby bola káva prospešná pre naše zdravie? Podľa autorov výskumu spočíva tajomstvo „dlhovekosti" v tom, že si kávu doprajeme len v ranných a v dopoludňajších hodinách.

„Nejde len o to, či a v akých dávkach pijete kávu. Dôležité je, kedy ju pijete," povedal profesor Lu Qi, odborník na výživu a epidemiológ z Tulane University v New Orleans. Podľa neho by mali výživové odporúčania obsahovať aj konkrétne časy počas dňa, v ktorých je vhodné konzumovať kávu.

Analýza uverejnená v prestížnom časopise European Heart Journal tiež ukázala, že priaznivý účinok kávy sa s blížiacim sa poludním vytráca. Sledované lekárske záznamy totiž nepreukázali žiadne významné zníženie úmrtnosti u konzumentov kávy počas celého dňa v porovnaní s tými, ktorí sa káve vyhýbali.

Spánok je kľúčový

Štúdia síce naznačuje, že ranná šálka kávy je lepšia ako večerná, ale nehovorí nám prečo. Možným vysvetlením je, že pitie kávy neskôr počas dňa môže narušiť cirkadiánny rytmus a hladiny hormónov, ako je melatonín. To následne ovplyvňuje spánok, zápaly alebo krvný tlak, čo môže poškodiť zdravie srdca.