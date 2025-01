Muž chcel údajne zapôsobiť na svoju partnerku. Jeden z levov sa však na neho vrhol.

Video z minulého roka, ktoré sa nedávno objavilo na sociálnych sieťach, zachytáva desivé momenty z uzbeckej zoologickej záhrady v meste Parkent, informuje The Mirror.

Štyridsaťštyriročný ošetrovateľ F. Iriskulov sa rozhodol vstúpiť do klietky s tromi levmi počas nočnej zmeny, aby natočil odvážne video pre svoju priateľku. Spočiatku levy pokojne sedeli vo vzdialenom rohu výbehu, no situácia sa rýchlo zmenila, keď sa k mužovi začali približovať. Ošetrovateľ sa snažil upokojiť zvieratá slovami a sebavedomo ich hladkal, no po chvíli ho levy napadli.

Zábery zachytávajú útok, pri ktorom levy premohli ošetrovateľa a spôsobili mu fatálne zranenia. Kamera nahrala jeho výkriky a márne prosby o pomoc. Po incidente boli záchranári nútení jedného leva zastreliť a ďalšie dva uspali. Podľa oficiálneho vyhlásenia levy „strhli kožu z tváre ošetrovateľa“ a čiastočne skonzumovali jeho telo. Telo obete sa našlo až štyri hodiny po útoku.

Uzbecké úrady ubezpečili verejnosť, že ostatné klietky a výbehy sú bezpečne zamknuté a že incident neohrozil ďalších návštevníkov ani zamestnancov. Zábery z tragédie sa stali virálnymi, pričom mnohí ich označujú za varovanie pred podceňovaním divokých zvierat.