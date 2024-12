Kim Kardashian prerobila vianočnú klasiku s názvom „Santa Baby“.

Kim Kardashian na svojom Instagramovom profile promovala nový hudobný videoklip s názvom Santa Baby. Video na Youtube, ktoré zverejnil jej kanál, získalo za 4 hodiny viac ako 14-tisíc videní.

Skladbu produkoval jej švagor Travis Barker (partner Kourtney Kardashian) a bola vydaná prostredníctvom DTA Records. Ako informuje Kim v popise videa, o vizuál sa postarali Nadia Lee Cohen a Charlie Denis. Klip je natočený tak, aby vyzeral ako klasické domáce analógové video VHS. Dej sa odohráva na chaotickom vianočnom večierku.

V celom klipe sa Kim v parochni plazí po zemi a ukazuje zákutia domu, kde ľudia robia bizarné veci – trpaslík opravuje potrubie, polonahé ženy hrajú hru Twister. V klipe sa dokonca zobrazia aj sväté postavy, Ježiš a Mária. Viac ako 4-minútovú snímku zakončí herec z legendárneho filmu Sám doma, Macaulay Culkin. Ten sa na konci objaví v obleku Santa Clausa s kamerou v ruke.

Klip, v ktorom hlavnú postavu stvárnila 44-ročná podnikateľka Kim, viacerých pobúrilo. Pod jej príspevkom na Instagrame viacerí vyjadrujú svoje rozhorčenie. „Som jediný, ktorému to dáva démonické vibes?“ píše jeden z komentujúcich.

„To, že môžeš, neznamená, že by si mala,“ alebo „Som zmätená. Kim, čo to robíš?“ či „Stratil som všetky svoje mozgové bunky, keď som sa na to snažil pozerať.“