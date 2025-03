Roman pilotuje balóny: Pristáli sme na vojenskom cvičení tankov aj na Luníku IX (Rozhovor)

Roman lieta s balónmi už 10 rokov. Zažil už veľa vtipných aj nezabudnuteľných situácií, ale raz sa už aj bál o život, keď ich dostihla búrka.

Roman letel prvýkrát balónom ako 6-ročný. Od roku 2015 už tieto teplovzdušné balóny pilotuje sám. Okrem toho je aj majiteľom a prevádzkovateľom firmy, ktorá tieto lety ponúka. Lieta najmä v Rakúsku, kde žije od svojich 18 rokov, ale so špeciálnym „gepardím“ balónom lieta po celom svete.

Pristál na území vojenského cvičenia tankov, videl chudobu aj bohatstvo Kataru aj ochranku bieloruského prezidenta Lukašenka v jeho vile. Nechtiac pristál aj na Luníku IX a vyťahoval aj kolegu z ryžového poľa. V rozhovore nám prezradil všetko o tajomstvách lietania a opísal svoje nezabudnuteľné zážitky.

Zdroj: Archív pilot balónu Roman

Čo by sa stalo, keby si počas letu omdlel? Zvládne to pasažier udržať vo vzduchu, kým sa neprebudíš?

Záleží od letovej výšky a ako dlho je pilot mimo. Keď je nejaký pasažier vnímavý a vie, čo ten pilot robí, teoreticky to vie udržať vo vzduchu, kým sa pilot neprebudí. Samotné pilotovanie balónu nie je až také náročné, sú na tom ťažšie iné veci.

Ako napríklad?

Alfou a omegou pilotovania balónov je čítanie počasia. Počasie musí byť 100% a pred odletom musíš ako pilot vedieť, aké počasie bude aj nasledujúce hodiny. Samozrejme, musíš vedieť aj čítať letecké mapy, aby si sa nedostal, kam nemáš.

Ešte trochu morbídnejšie, čo keby si zomrel počas letu alebo by si odpadol a nevedeli ťa prebudiť?

Keď balón začne padať, stane sa z neho taká ponožka, ktorá sa vlní vo vzduchu, ale padá rýchlosťou vojenského padáka. Čiže áno, rozbiješ sa riadne, ale vieš prežiť. Sám poznám ľudí, ktorí takéto pády prežili, ale aj takých, ktorí nie.

Zdroj: Archív pilot balónu Roman

Zomrel takto niekto tebe blízky?

Mal som kamaráta, cca 25-ročný chalan z Anglicka, ktorý s balónom spadol pred dvomi rokmi a zomrel. Na Slovensku zatiaľ nezomrel nikto.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Roman.Pilot 👨🏻‍✈️ (@roman.pilot)

Na čo si musíš dávať pozor najviac?

Na počasie a to, kam letíš, aby si sa nedostal do nejakej zakázanej zóny. Počasie však neovplyvníš, vieš ho len odhadnúť. Nehody pramenia na 90% zo zlých rozhodnutí pilota.

Stáva sa aj to, že piloti nalietavajú do elektrických káblov?

Stalo sa to napríklad dva roky dozadu dvom skúsenejším, starším pilotom v Gruzínsku. Dlho sa posúvali nízko nad zemou a postupne sa približovali k elektrickým drôtom. Len brzdili balón tak, že košom narážali do zeme, ale nakoniec do tých drôtov aj narazili a neprežili to. To sa ale rozprávame o najhorších možných prípadoch. Štatisticky sú balóny najbezpečnejším leteckým dopravným prostriedkom.

Lietaš iba v Rakúsku, alebo aj v iných krajinách?

Komerčne lietam iba v Rakúsku. Na Slovensku mám niekoľko kamarátov pilotov a chcem, aby kamarátmi boli aj naďalej, takže sa im do toho nejdem tlačiť. Navyše, finančne by sa mi to neoplatilo, keďže za let v Rakúsku sa platí oveľa viac ako na Slovensku.

Aké veľké sú cenové rozdiely medzi Slovenskom a Rakúskom?

Zdá sa mi, že na osobu je to medzi 150-170 na Slovensku a 300-350 eur v Rakúsku.

Takže mimo Rakúska nelietaš?Lietam, ale nie komerčne a so zákazníkmi, ale s kamošmi a rodinou, respektíve v rámci propagácie nášho partnera DeutschMann Trebišov. To lietame od Ameriky po Áziu so špeciálnym balónom s podobizňou geparda. Voláme ho Hugo. Boli sme v Poľsku, Taliansku, Belgicku, Holandsku, Bielorusku, v Katare, Saudskej Arábii, Indii či na Filipínach.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Roman.Pilot 👨🏻‍✈️ (@roman.pilot)

A čo Južná Amerika? V Albuquerque je nejaký veľký festival balónov, nie?

To si trafil pekne. V Albuquerque je najväčšia balónová fiesta na svete a rozhodne sa tam chystáme. Zatiaľ sme boli na najväčšej v Európe, a to vo Francúzsku. Veľký a slávny festival je aj Cappadocia, ale to už je také úplne komerčné lietanie, kde natrepú do balóna 20 ľudí, a podľa mňa to vtedy stráca čaro.

Čím to stratí čaro?

Balónové lietanie je o zážitku, nielen o samotnom lete. Vo vzduchu si nejakú hodinu, ale celé to trvá 3-4 hodiny. Je to o tom rozbaliť a nafúknuť balón, pristáť niekde úplne mimo a hľadať sa so šoférom, je to o krste pre ľudí, ktorí leteli prvýkrát a nejakom pohári šampanského a rozhovoroch. A to s 20 ľuďmi neurobíš.

Zdroj: Archív pilot balónu Roman

Ako to presne funguje? Zabalíš balón do nákladiaku a ideš s ním z Rakúska do Holandska, spravíš tam mesiac letov a ideš niekam inam?

Nie, mimo Rakúska chodíme takmer výlučne na fiesty, ktoré trvajú niekoľko dní. Bežne sú také, kde je 10 balónov, no a potom sú tu špeciálne fiesty, kde ich sú vo vzduchu stovky. Ľudia tam vidia náš balón Huga a môžu si ho vyžiadať na nejakú akciu, čo aj robievame. Väčšinou sú to promoakcie pre lietanie balónom. Nezarobíme tam nič, ale ani veľa neprerobíme. Časť z nákladov nám prepláca sponzor a časť samotní organizátori fiesty.

Koľko ťa teda vyjde jedna takáto fiesta?

To je veľmi individuálne. Napríklad koľko stojí transport toho gepardieho balónu, to nemám tušenia, lebo to rieši partner – špedička DeutschMann Trebišov. Keď sa prepravuje letecky, vie to z Viedne do Bombaja prísť za tri dni. Loďou to zase z Kataru do Rakúska šlo tri mesiace. Keď chodíme po Európe, tak niekedy ideme normálne SUV s prívesom. Vždy na to teda minieme inú sumu peňazí, pretože aj ten organizátor ti vždy dá iné podmienky.

Zdroj: Archív pilot balónu Roman

Ako si vyberáš trasy v krajine, ktorú veľmi nepoznáš? Radíš sa s domácimi?

V prvom rade vždy vieš, kde vzlietneš, ale nikdy nie, kde pristaneš. V Rakúsku to máme rozdelené na také nepísané mapy, že každý pilot a spoločnosť lieta na svojich miestach a nepletie sa do kšeftu iným. Čiže mám jednu takú oblasť, ktorú lietam okolo kúpeľného mesta Baden a tú už dobre poznám.

Čo môže prekaziť plánovanie trasy? Nejaké stĺpy, drôty nezaznačené na mape alebo nejaké chránené územie či zakázaná zóna?

Okrem toho, čo si vymenoval, sú to napríklad veľké kopce, veľké mestá a, samozrejme, letiská. K tomu aj chránené, prírodné zóny, ale najviac si treba dávať pozor práve na tie zakázané zóny, kam jednoducho nesmieš ísť.

A keby si sa tam nejakým spôsobom dostal? Pošlú za tebou stíhačky?

No práveže pošlú, ale to je už krajný prípad (smiech). V koši máme rádio s vysielačkou a normálne tam komunikuješ s letiskami, takže taká situácia by sa dala vyriešiť. Oni tiež na radare podľa rýchlosti vedia, že som balón. Predčasne tak informujú, že sa blížim do zakázanej oblasti a mám pristáť.