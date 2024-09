Youtuberka Smusiata: Skúsenosť s políciou mám len jednu, ale vzali mi rovno papiere od auta (Rozhovor)

Influencerka? Youtuberka? Podľa vlastných slov len nadšenkyňa do áut.

V dave ju rozhodne neprehliadneš vďaka výrazným fialovým vlasom, nápaditým tetovaniam a prenikavému pohľadu. Rovnako si nemožno nevšimnúť jej štýlovú Mazdu, v ktorej vozí len jedného pasažiera — plyšového Pokémona Gengara. Prečo? To sa čoskoro dozvieš.

Napriek tomu, že má na Instagrame vyše stotisíc followerov, je skromná a ako sama vraví, nepotrebuje brať každú spoluprácu. Snaží sa radšej si zachovať integritu. Sára alias Smusiata šetrila na vlastné auto od pätnástich rokov a keď si ho napokon kúpila, začala si ho zveľaďovať podľa vlastných predstáv.

Aj keď vraví, že toho viac pokazila, než vylepšila, tento proces začala dokumentovať na kameru a behom dvoch rokov získala desaťtisíce verných fanúšikov. Zaujal ich nielen rafinovaný imidž odkazujúci k japonskému anime, ale tiež Sárina autenticita a humor. Dnes rada moderuje na rôznych automobilových akciách, má vlastný podcast a točí edukatívne videá na YouTube.

Kedy sa zamilovala do áut, aké netradičné koníčky mala v minulosti, ako vznikla jej prezývka a čo vraví na slovenských influencerov a influencerky? Okrem iného prezradila, či miluje rýchlu jazdu aj koľko peňazí už investovala do svojho auta.

Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetky články na našom webe bez zbytočných obmedzení. Nájdeš tam viacero reportáží zo zahraničia, profilov osobností či desivé kriminálne príbehy.

V tomto článku si prečítaš: Koľko času denne venuje sociálnym sieťam.

Či si všetky videá robí sama alebo má tím ľudí.

Aký je jej primárny džob.

Aké autá si chce ešte kúpiť.

Aké má skúsenosti s políciou.

Zdroj: B&B Media

Vysvetli nám prosím, čo alebo kto je vlastne Smusiata, pretože niekto tak volá teba, iní tvoje auto, ale našiel som už aj to, že to je vizuálny koncept, ktorý jednoducho spája milovníkov anime a japonskej automobilovej kultúry.

Kedysi som sa oháňala tým, že to je vizuálny koncept. Brala som to tak, že auto samo osebe je kus umenia a ja doňho dávam svoju dušu tým, že mu vytváram istý vizuál. Smusiata malo byť pôvodne moje auto, ale dnes už aj tak všetci volajú Smusiata mňa. (smiech) Takže ja som Smusiata aj keď občas tak volám aj moje auto.

Ste proste jedna bytosť. (smiech)

Áno, pekne povedané. (smiech)

Zdroj: Radovan Hlôška

Je to celkom netradičné meno. Nemýlia sa ľudia, keď ho vyslovujú?

To nie, ale skôr si to upravujú podľa seba, ako chcú. Napríklad Susmiata, Smiata, Smusa, Smusi. Smusi je zároveň moja herná prezývka. Táto prezývka je asi moja najobľúbenejšia. Mám ju od dvanástich rokov. Nikomu som to ešte nepovedala, ale ten názov vznikol ako kombinácia slov Smusi a Miata. Miata je auto a Smusi som si sama vymyslela ako prezývku na margo toho, že sa mi kedysi veľmi páčil youtuber Smusa. (smiech)

Prezliekala som sa napríklad za Moxxi z Borderlands alebo Katarinu z LOL-ka. Bavilo ma, že v tom kostýme sa môžeš hrať na niekoho iného. Ako Katarina som sa preto tvárila extrémne drsne a namyslene. Potom za mnou ľudia chodili a vraveli, že sa ma báli vôbec osloviť.

Keď to je herná prezývka, začínala si streamovaním cez Twitch?

Práveže nie, až nedávno som začala so streamom, ale kedysi som bola strašná „no-liferka“. Zapla som TeamSpeak a bola som do polnoci na počítači. Pred školou som si občas ešte dala jednu hru LOL-ka. To a tiež WOW-ko som hrala fakt každý deň.

Mala som rada aj Assassin's Creed. Nad posteľou v detskej izbe mám dokonca namaľované logo tejto hry. Momentálne však už nemám čas na „gaming“, ale skúšam Sim racing, teda závodenie po sieti. Mám na to aj volant so sedačkou a s pedálmi. Prihlásila som sa do akadémie WWS Racingu a chcem, aby ma naučili jazdiť.

Ako by si sa označila? Si viac youtuberka alebo influencerka?