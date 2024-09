Ľudia mi píšu, že žeriem ako prasa, ale to je cieľ. Hexik patrí k najznámejším influencerom na scéne (Rozhovor)

Hexik je influencer, ktorý sa venuje téme jedla. Ako sa priznal, má veľkú ambíciu zápasiť v zmiešaných bojových umeniach.

Miluje žrať a „nadávať“ na jedlo. Tento opis svieti na sociálnych sieťach influencera, kde ho kombinovane sleduje cez 140-tisíc ľudí. Hexik, vlastným menom Samuel Vajzer (21), má v posledných mesiacoch najmä na TikToku a Instagrame silný hype.

Jeho videá z reštaurácií, v ktorých robí rôzne ochutnávky a recenzie, dosahujú státisícové videnia. Má špecifický štýl jedenia aj vyjadrovania sa, čo dáva zelenú stovkám kritických komentárov a dokonca aj osobných vyhrážok smrťou.

O tom, ako vlastne začala jeho kariéra influencera, koľko peňazí si pýta za spoluprácu, ako prebiehajú jednotlivé natáčania a ktorého známeho influencera by rád zničil v ringu nám porozprával v rozhovore.

V tomto článku si prečítaš: Ako začal s natáčaním videí.

Koľko zarobil za prvú spoluprácu.

Kedy sa mu vyhrážali ublížením na zdraví.

Koho chce vyzvať na fight.

Máš 21 rokov. Je influencer už tvoje plnohodnotné povolanie?

Áno, teraz som už na takých 95 % fulltime influencer. Školu som skončil pred troma rokmi, chodil som chvíľu aj na výšku, ale odišiel som pomerne skoro. Chodil som na poľnohospodársku v Nitre, no bolo tam príliš veľa matematiky, čo teda nebola nikdy moja šálka kávy. Reálne sa stalo, že raz som pred tabuľou nevedel vyrátať ani základné počty. To bol zlomový bod, kedy som povedal, že končím, čaute. (smiech)

Aký bol názor okolia, napríklad rodiny na to, že končíš so školou a ideš točiť videá na TikTok?

To, že končím so školou, vzali v pohode, povedal som im, že to chcem len skúsiť. Čo už však mierne nechápali, bolo toto moje influencerstvo. Nechápali, prečo natáčam priestor nášho domu, otec s tým nesúhlasil, hovoril mi, nech si idem točiť inde. Dnes je to už iné, patria k mojím najväčším fanúšikom.

Ako vlastne vznikla prezývka Hexik?

Som vášnivý hráč hier, jednou z nich je Counter-Strike. Tam som si mal vymyslieť nejaký nick, išli sme s kamošmi na internet a hľadali sme názvy gréckych kvetov. Jeden z nich sa volal Heix, to sa mi zapáčilo a postupne sa z toho vyformovalo Hexo, Hexik a podobne. Používam to už asi osem rokov a mám aj pocit, že sa to ku mne fakt hodí. (smiech)

Ako často točíš videá?

Ja som v tomto asi najdivnejší človek. Nemám žiaden plán. Ak sa mi nechce, netočím nič, potom nemám problém spraviť aj tri videá za deň. Záleží to aj od toho, kde sa nachádzam. Ak sa ideme s kamošmi či priateľkou niekam najesť a príde mi to zaujímavé, tak začnem točiť. Je to freestyle.

Tvoj koncept je viac o spoluprácach a ochutnávkach, alebo o random recenziách v podnikoch?

Asi tak 50/50. Aj tie videá sú potom rozličné a ľudia si myslia, že fejkujem ochutnávky len pre to, lebo mi podniky zaplatia peniaze. Poviem to úprimne a od srdca, nikdy som nespravil to, že ak mi niekde nechutilo a platili mi, tak som povedal lož, že to bolo dobré. Ale platí taký zákon, že reštaurácie, ktoré vedia, že majú nekvalitné jedlo, ma proste nezavolajú. Ak mi to nechutí, radšej nevydám zlé video. Mojou úlohou nie je potopiť podnik, ale skôr ľuďom odporúčať miesta s dobrým jedlom. Najviac sa mi nepáči, ak si ma podnik zavolá a zlyhá nejaký externý faktor, napríklad, že čašník je otrávený a nepríjemný.

Vydal si niekedy aj negatívne video?