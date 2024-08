Berlínska spoločnosť ponúka zákazníkom možnosť nechať sa po smrti zamraziť, aby ich mohli v budúcnosti oživiť, keď bude technológia dostatočne vyspelá.

Možnosť zmraziť ľudské telo bolo doteraz možné vidieť iba vo filme, avšak nemecký startup prišiel s revolučnou technológiou, ktorá podľa nich oklame samotnú smrť. Tomorrow Bio podľa Daily Mail ochladí telo na -196 °C počas 10 dní, aby zachovalo rovnaký stav, aký malo pred smrťou. Potom telo prevezú do vákuovo izolovanej 3,20 metra vysokej oceľovej nádoby naplnenej tekutým dusíkom.

Zdroj: Tomorrow Bio

Oživiť človeka zatiaľ vedci nedokážu, no mnohé výskumy podľa Tomorrow Bio nasvedčujú, že táto procedúra by mohla byť v budúcnosti možná. Výskumníkom sa už podarilo kryokonzervovať a potom oživiť malé zvieratá nazývané C. elegans (nepatogénny pôdny červ z kmeňa hlístic) s neporušenými spomienkami.

Výskumníkom sa tiež podarilo zmraziť králičie obličky. Po ohriatí bol orgán transplantovaný a plne funkčný. To isté vedci dokázali aj s mozgom králika, ktorého vnútrobunkové štruktúry zostali neporušené.

„Pre niektorých je hlavnou motiváciou strach zo smrti. Kryokonzervácia im ponúka nádej a pocit bezpečia a poskytuje potenciálnu cestu na predĺženie ich života,“ povedal pre Daily Mail spoluzakladateľ Fernando Azevedo Pinheiro.

Zdroj: Tomorrow Bio

Dá sa dať na život cenovka? Podľa Tomorrow Bio ťa to bude stáť „iba“ 200-tisíc eur + mesačná platba 50 eur za členstvo. Cena sa odvíja aj od toho, či chceš zmraziť celé telo alebo iba mozog, ktorého zmrazenie stojí 75-tisíc.

Zdroj: Tomorrow Bio

Splátku môžeš rozdeliť na mesačné platby, ktorú si vypočítaš na stránke na základe tvojho veku a zdravotného stavu. Zdraví ľudia od 18 do 65 rokov platia iba okolo 20 eur mesačne. Tí, čo majú nad 65 rokov alebo zdravotné problémy, platia niekoľko stoviek mesačne.

Zdroj: Tomorrow Bio

V balíku je zahrnutý skúsený tím, ktorý bude v pohotovosti a k dispozícii pred tým, než zomrieš. Následne zmrazí tvoje telo a prevezie ho do skladu v špeciálne vyrobenej dewarovej nádobe v European Biostasis Foundation vo Švajčiarsku. Keď bude technológia oživenia dostupná a primerane otestovaná, vedci použijú financie určené na dlhodobé skladovanie na úhradu procedúry.

Zatiaľ túto procedúru podľa New York Post podstúpilo šesť ľudí a päť zvierat. Na čakačke je ďalších 650 ľudí, ktorí majú v priemere len 36 rokov. Ak tieto osoby úspešne oživia a nevyužijú všetky peniaze, vrátia zvyšok späť.