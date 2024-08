Conora McGregora ani tento rok v ringu neuvidíš. Šéf organizácie UFC sa vyjadril k jeho návratu

Po dnešnom vyhlásení prezidenta organizácie UFC zostali mnohí fanúšikovia bojových umení sklamaní. Dana White sa totiž postavil pred novinárov a vyhlásil, že očakávaný zápas Conora McGregora sa tento rok konať nebude. MMA bojovník z Írska sa mal stretnúť v súboji o postup s Michaelom Chandlerom. White však dal jasne najavo, že zápas sa do konca roka neuskutoční. Ako informuje CBS Sports, fanúšikovia si budú musieť počkať minimálne do roku 2025.

„Rozprávali sme sa a on chce bojovať,“ odpovedal White na otázku, kedy sa McGregor opäť vráti do klietky. Samotný McGregor dlho nečakal a na sieti X uverejnil príspevok, kde vyzýva samotného prezidenta, aby svoje rozhodnutie prehodnotil a umožnil mu zápasiť v decembri.

„Ach, Dana, december je ten dátum! Ukončime rok víťaznou udalosťou! No tak, čo je toto? Budúci mesiac odchádzam, aby som sa pripravil. December! Povedzte Danovi a UFC, že chceme zápas v decembri! Zaslúžime si december!“ vyjadril sa Conor.

Dvojnásobný šampión najväčšej fighterskej organizácie UFC mal tento rok 29. júna zápasiť s Američanom Michaelom Chandlerom, zo zápasu však odstúpil kvôli zlomenine palca na nohe. Fanúšikovia MMA čakajú na McGregorov návrat od roku 2021, kedy si v júli zlomil nohu v prehranom zápase s Dustinom Poirierom.

Protivník Michael Chandler, s ktorým sa mal tento rok McGregor stretnúť, sa zatiaľ k najnovším informáciám nevyjadril. Ten prehral tri zo svojich štyroch posledných zápasov, keď v novembri 2022 utrpel porážku v treťom kole od Poiriera. Avšak, ešte pred zrušeným júnovým zápasom venoval Chandler protivníkovi status na sieti X: „Som tu, rovnako ako v roku 2009, keď som začínal. Som najspoľahlivejší muž v MMA. Snáď sa uvidíme!“

