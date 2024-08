Peter Slovensko reprezentoval na futbalových MS ľudí bez domova vo švédskom Göteborgu. V rozhovore pre Refresher porozprával o tom, čo ho dostalo na úplné dno, ako prežil a ako sa dostal k písaniu.

Peter Sorát sa narodil vo viacpočetnej rodine evanjelického farára, vyštudoval vysokú školu, cestoval po svete a aj napriek tomu ho viaceré okolnosti dostali až na ulicu. Dnes o sebe hovorí, že je pútnik, ktorý sa nechce viazať náboženstvom ani konvenciami.

Na ulicu ho dostalo gamblerstvo. „Dostal som sa do slepej uličky. Jeden deň, jedna minúta zmenila môj život na ďalšie desaťročie,“ povedal Peter, ktorý dnes píše knihy a za ťažké obdobie na ulici je vďačný. Okrem iného prezradil aj to, ako prežíval na ulici, kde prespával a čo si odtiaľ odniesol.

Keď si dva dni poriadne nejedol a v koši zbadáš nedojedené hranolky alebo bagetu, tak to zoberieš. Aj ja som to robil a nehanbím sa za to.

V roku 2003 som s ruletou zo dňa na deň prestal. Peter gambler vo mne zrazu zomrel. Ak by som vtedy pokračoval, spácham samovraždu.

Život sa s tebou nemaznal a skončil si na ulici. Aké udalosti ťa tam doviedli?

V roku 1998 nastal v mojom živote obrovský zlom. Pamätám si to ako dnes. Bol som v Žiline a zlákala ma herňa. Dovtedy som nechápal, prečo ľudia hádžu peniaze do automatov. Zo zvedavosti som tam však vošiel, chcel som sa iba pozrieť, ako to tam vyzerá.

Na konci som zbadal ruletu, do ktorej som hodil päť desaťkorunáčok. Za desať minút som vyhral 500 korún. To boli na tú dobu obrovské peniaze, no prehral som ich. Zaujalo ma, že sa tam dajú zarobiť peniaze, a tak som tomu prepadol. Dostal som sa do slepej uličky. Jeden deň, jedna minúta zmenila môj život na ďalšie desaťročie.

Na ulici som skončil iba pre hranie rulety. S odstupom času to však hodnotím ako to najlepšie, čo sa mi v živote mohlo stať. V roku 2003 som s tým zo dňa na deň prestal. Peter gambler vo mne zrazu zomrel. Ak by som vtedy pokračoval, spácham samovraždu.