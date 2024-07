Pre svoju exkluzivitu je ostrov pre mnohých turistov dostupný iba v rámci jednodňového výletu loďou z neďalekého pobrežia. Aj tomu však čoskoro môže byť koniec.

Taliansky ostrov Capri je klenot Neapolského zálivu, napriek tomu sa stáva pre bežných turistov čoraz menej dosiahnuteľným. Týždňová dovolenka na ostrove sa môže vyšplhať až na niekoľko tisíc eur. Populárnu destináciu pred návalmi turistov chránia aj úrady.

V júni mal ostrov problém s dodávkami pitnej vody. Miestni obyvatelia mali povolené odčerpať si zo zásobovacej cisterny 25 litrov pitnej vody na domácnosť. Starosta Capri Paolo Falco však vydal zákaz vstupu turistom. Podľa jeho slov ostrovu hrozil nedostatok vody, ktorý by sa príchodom tisícok turistov ešte zhoršil.

Pre svoju exkluzivitu je ostrov pre mnohých turistov dostupný iba v rámci jednodňového výletu loďou z neďalekého pobrežia. Aj tomu však čoskoro môže byť koniec. Okolo časti ostrova by mala vzniknúť bariéra z bójí, ktorá by mala zabrániť jachtám a ďalším lodiam priblížiť sa do tesnej blízkosti pobrežia ostrova, informuje Telegraph.

Zábrana z bójí by mala ochrániť západné pobrežie Capri. „Je tu príliš veľká doprava a motorové lode jazdia až veľmi rýchlo. Musíme zastaviť toto hulvátske správanie a ochrániť naše more,“ povedal starosta obce Anacapri Franco Cerrota.

Na ostrove žije približne 13 000 stálych obyvateľov, ale v letných mesiacoch priťahuje mnoho jednodňových výletníkov. Podľa dát denne priláka aj 16 000 turistov. Nápor je tak citeľný. Počas sezóny pri pobreží bežne kotvia jachty prominentných návštevníkov, medzi ktorých patrí napríklad Beyoncé, Leonardo DiCaprio či Jeff Bezos.