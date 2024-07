Elfovia žijú medzi nami. Ako zistiť, či ste jeden z nich?

SEVA ELF pomáha firmám na Slovensku pripraviť sa na jednu dôležitú zmenu.

Elektromobily sú opradené množstvom mýtov, hoaxov a zbytočných obáv. V diskusiách o budúcnosti dopravy sa angažuje množstvo trollov, a preto SEVA vysiela do boja svojich elfov. Kto to je? Sú to firmy priateľské k elektromobilite, ktoré sa do zavádzania batériových vozidiel pustili ako prvé a svoje skúsenosti sú ochotné zdieľať s ostatnými. Slovenská asociácia pre elektromobilitu ich oceňuje bezplatným certifikátom, ktorý teraz môžete získať aj vy.

Ak už má firma v prevádzke nejaké elektromobily, postavila nabíjaciu stanicu pre služobné alebo súkromné vozidlá zamestnancov, prípadne spoločnosť hľadá spôsoby ako motivovať zamestnancov v procese elektrifikácie dopravy, je program SEVA ELF určený práve pre danú spoločnosť. Zapojiť sa do programu je možné bez akýchkoľvek poplatkov. Pre firmy všetkých veľkostí sú otvorené tri kategórie podľa toho, ako pokročili v elektrifikácií dopravy.

K pridaniu sa k spoločnostiam, ktoré už sú SEVA ELF Fanúšik, Priateľ či Šampión a získaniu bezplatného certifikátu, ktorý potvrdí úsilie firmy o udržateľnú dopravu, stačí vyplniť jednoduchý online formulár na stránke www.seva.sk/elf. Spoločnosť tak získa oficiálne uznanie jej aktivít v oblasti rozvoja e-mobility.

Zdroj: SEVA

SEVA ELF certifikátom spoločnosti preukazujú svojim zákazníkom, zamestnancom a partnerom, že jej záleží na životnom prostredí a aktívne prispieva k znižovaniu emisií. Certifikát taktiež dopomôže zlepšiť imidž ekologicky zodpovednej spoločnosti, pretože je možné používať ho v rámci pravidiel v internej aj externej komunikácii.

SEVA ELF však firmám prináša nielen ocenenie ich snahy, ale aj množstvo výhod – prístup k najnovším informáciám a trendom v oblasti elektromobility, podporu zo strany Slovenskej asociácie pre elektromobilitu a možnosť verejne prezentovať svoje skúsenosti a aktivity.

Firmy sa tiež môžu tešiť na školenia a webináre, na ktorých sa budú môcť stretnúť s ďalšími lídrami v oblasti elektromobility, vymieňať si skúsenosti a získavať cenné kontakty. Okrem toho budú mať možnosť prezentovať svoje úspechy a inovatívne riešenia na našich konferenciách a v médiách.

Certifikát SEVA ELF prináša množstvo benefitov:

Vylepšenie imidžu ako ekologicky zodpovednej spoločnosti

Zvýšenie dôveryhodnosti u zákazníkov a partnerov

Možnosť propagácie vašich aktivít pri elektrifikácii dopravy

Prístup k najnovším informáciám a trendom v oblasti elektromobility

Podpora zo strany Slovenskej asociácie pre elektromobilitu

Účasť na exkluzívnych podujatiach, školeniach a seminároch

Možnosť prezentácie úspechov na konferenciách a v médiách

Zdroj: SEVA

SEVA ELF je aj sprievodca pri zavádzaní elektromobility

Slovenská asociácia pre elektromobilitu pripravuje manuály, webináre, podcasty a publikácie a poskytuje firmám podporu od prvých krokov až po budovanie nabíjacej infraštruktúry a prevádzku.

Bezemisná doprava je cieľ a elektromobilita je cesta. SEVA ELF pomáha firmám na Slovensku pripraviť sa na túto zmenu efektívne a včas. Stačí len vyplniť formulár na www.seva.sk/elf a stať sa tak súčasťou najväčšej revolúcie v doprave!