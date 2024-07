Dostali sa sem viaceré známe filmy a seriály. Niektoré nominácie ťa možno prekvapia.

Cena Emmy predstavila svoje tohtoročné nominácie. Tento rok sa koná 76. ročník udeľovania cien, pričom slávnostný ceremoniál sa uskutoční 15. septembra.

Vedie seriál Shōgun, ktorý nazbieral úctyhodných 25 nominácií vrátane jednej za najlepší dramatický seriál. Nomináciu za najlepší komediálny seriál získal The Bear, ktorý je o mladom kuchárovi. V celkovom počte nominácií je tesne za seriálom Shōgun, získal ich totiž 23.

Zdroj: FX Network

Darí sa aj seriálu v hlavnej úlohe so Selenou Gomez s názvom Just Murder in the Building, ktorému sa podarilo nazbierať 21 nominácií. Gomez je zároveň nominovaná v kategórii najlepšia herečka v komediálnom seriáli. Kriminálny seriál True Detective – Night Country má 19 nominácií. Veľmi dobre sa darí aj seriálu o kráľovskej rodine The Crown, ktorý získal 18 nominácií.

Úspešný je aj Reindeer od Netflixu. Na streamovacej platforme si získal veľkú sledovanosť, čo malo vplyv na jeho nominácie, ktorých získal 11.

Zdroj: Netflix



V kategórii najlepšia herečka v dramatickom seriáli sa stretnú Jennifer Aniston (The Morning Show), Carrie Coon (The Gilded Age), Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith), Anna Sawai (Shōgun) a Imelda Staunton (The Crown).



V kategórii najlepší herec v dramatickom seriáli boli nominovaní Idris Elba (Únos), Donald Glover (Pán a pani Smithovci), Walton Goggins (Fallout), Gary Oldman (Pomalé kone), Hirojuki Sanada (Shōgun) a Dominic West (The Crown).