Obaja rodičia incident nevnímajú tragicky a myslia si, že to k dospievaniu patrí.

Pred pár dňami internetom obletel rozhovor bývalého partnera Dary Rolins a otca jej dcéry Laury, v ktorom si spoločne zaspomínali na to, ako to neplnoletá „Lola“ prehnala s alkoholom. „Pán Homola, Laura nedýcha,“ spomínal hudobník na to, s akými slovami ho v danú noc zobudili kamaráti dcéry. K incidentu sa teraz pre Nový Čas vyjadrila aj Dara.

„Mám dieťa s rockerom, nie s právnikom. A ani ja som nikdy nesedela poslušne na peci. To, že má Lola v DNA divokosť, nikoho z nás neprekvapuje. Ide o to, mať to v hlave upratané, čo ona má viac než v jej veku my dvaja dokopy. Je pracovitá a svedomitá, keď treba. A zvyšok? Je už dosť veľká, aby sme ju v živote uchránili pred všetkým,“ obhájila Dara svoju dcéru.

Trest pre dcéru nevymýšľali

Homola v rozhovore povedal, že Laurin úlet nijako špeciálne neriešil a nevymýšľal pre ňu trest, pretože opicou sa potrestala sama. „Som rád, že občas môže ísť na párty a zabávať sa. Veľa detí sedí doma pri počítači. Som rád, keď majú deti párty a robia to, čo sme robili my,“ povedal otec.

Laura zasa prezradila, že si po incidente dala stopku s alkoholom a nepije. Zdôverila sa tiež, že nikdy nebola na párty v českom klube a radšej chodí s kamarátmi von.