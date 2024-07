Frederiku z Ruže pre nevestu napadla v Chorvátsku neznáma žena. Vraj ju udrela pre HPV vírus, ktorým ju nakazil expartner

Frederika opísala celý incident na sociálnej sieti.

Fergie z Ruže pre nevestu dostala od neznámej ženy úder päsťou do sánky. Počas dovolenky s jej rodinou v Chorvátsku ju vraj napadla žena, ktorá jej vyčítala, že je nakazená vírusom HPV. Pri údere si Fergie zahryzla do pery, z čoho jej, ako vidno na záberoch, následne tiekla krv. „Aby si zomrela. Jak si dovoľuješ roznášať pliagu?!“ povedala jej vraj útočníčka.

Frederika ešte v máji začala otvorene hovoriť o tom, že jej diagnostikovali predrakovinový typ HPV vírusu, chlamýdie a vaginálne mykózy. „Mala som priateľa, ktorý ma podvádzal. Vedela som to, ale potvrdilo sa mi to, keď som išla na kontrolu ku gynekologičke,“ povedala so slzami v očiach.

Infekcia HPV vírusu je v súčasnosti najbežnejším sexuálnym ochorením, ktoré môže u žien viesť až k rakovine krčka maternice, informuje Európsky informačný portál o očkovaní. Vo videu podotkla, že Slováci sú v tejto oblasti nevzdelaní a majú mylné predstavy o šírení vírusu.