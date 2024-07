Vysoké letné teploty vraj zmenšujú mozog. Odborník poradil, ako tomu predísť

Horúčava spôsobuje, že sa nám scvrkáva mozog.

Radek Ptáček, profesor lekárskej psychológie, upozornil na svojom Instagrame na štúdiu s názvom „Skúmanie štrukturálnych zmien v mozgu počas dehydratácie pomocou voxelovej morfometrie“.

V štúdii výskumný tím skúmal štruktúry šiestich dobrovoľníkov počas skenovania magnetickou rezonanciou v stavoch normálnej hydratácie, hyperhydratácie a dehydratácie s cieľom posúdiť objemové zmeny v sivej hmote.

Štúdia uvádza, že dehydratácia môže spôsobiť dočasné zmenšenie mozgu až o 0,55 %. Okrem toho dehydratácia znižuje kognitívne schopnosti a psychickú pohodu. Takže to, že sme v lete podráždení a spomalení, nepociťujeme len my. Potvrdzuje to aj veda.

Našu duševnú výkonnosť môže zhoršovať aj kvalita spánku. V skutočnosti má dehydratácia vplyv aj naň. Ptáček preto ľudom odporúča, aby pili veľa vody. Počas horúcich dní treba vypiť aspoň tri litre denne. To zodpovedá približne 15 dvojdecovým pohárom.