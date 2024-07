7 dôvodov, prečo si dať vyrobiť vlastné tričko

Potrebujete doplniť šatník a vrátili ste sa práve z nákupov s prázdnou taškou?

Niet sa čomu diviť. Nájsť oblečenie, ktoré je trendy, vyhovuje vášmu štýlu a navyše padne ako uliate, vôbec nemusí byť jednoduché. Existuje však skratka. Šetrí čas, vašu peňaženku a navyše vám vyčarí spokojný úsmev na tvári doslova na počkanie. Aká? No predsa vlastné tričko. A toto je sedem pádnych dôvodov, prečo by nemalo chýbať ani vo vašej skrini.

Zdroj: Weblauncher

Vlastné tričko je cesta, ako byť originálny

Prehrabávať sa tričkami a hľadať v tom množstve nejaké, ktoré sa aspoň len trochu priblíži vašej predstave, je únavné. Navyše nie je vôbec príjemné stretávať v meste alebo dokonca v práci či v škole niekoho s rovnakým tričkom, ako máte vy. Dá sa to aj inak? Samozrejme. Nemusíte sa vôbec obmedzovať ponukou v obchode, svoje vlastné tričko s originálnym dizajnom si pokojne môžete vytvoriť presne podľa svojich predstáv. A máte istotu, že nikoho v rovnakom na ulici nestretnete.

Zdroj: Weblauncher

Vlastná potlač na tričká je spôsob, ako vyjadriť názor

Napríklad na politickú alebo spoločenskú situáciu, ktorá sa práve vo vašom okolí deje. Tričko s volebným sloganom obľúbeného kandidáta alebo politickej strany či práve naopak, s jeho paródiou alebo vtipným meme je super riešenie, ako sa zaradiť medzi sympatizantov. Ale pozor, vlastné tričko môže byť aj skvelý spôsob, ako poukázať na svoj zmysel pre humor. Nápisy ako Furt dačo! alebo Dnes ma ne(nase)rieš rozhodne vyvolajú záujem okolia.

Zdroj: Weblauncher

Hľadáte originálny darček? Vlastné tričko s potlačou zaboduje

A úplne najlepšia správa je, že pre kohokoľvek. Babku, ktorej už naozaj neviete, čo dať, dedka, ktorý miluje rybárčenie, otca so záľubou v auto-moto športoch alebo maminu, ktorej chcete vyjadriť v jej sviatočný deň svoju úprimnú lásku a vďaku. No jasné, že sa nájde aj niečo pre frajerku, kamošku, prípadne môžete vlastnú potlač na tričko navrhnúť ako nápaditý darček pre šéfa alebo kolegu.

Vlastná potlač na tričká skvele funguje aj ako reklama

Fičí to na bilborde pri ceste, v dennej tlači, v rádiu aj v televízore. Tak prečo nevyužiť možnosť zviditeľniť svoju značku alebo firmu na tričku? Je to akoby chodiaca reklama, kamkoľvek sa pohnete. Vlastné tričko si môžete vytvoriť úplne v súlade s brandom vašej spoločnosti. S logom alebo grafikou v identických farebných odtieňoch, so sloganom alebo pokojne aj s produktom, na ktorý chcete upriamiť pozornosť.

Teambuilding, sústredenie alebo turnaj? To chce vlastné tričko pre celý tím

Napokon ak športujete, celkom určite ste sa s niečím podobným stretli. Tímové tričká sú super forma, ako pozdvihnúť povedomie celého mužstva a tak trochu nahnať strach aj súperovi. Psychika totiž robí veľa a v kolektívnom športe dodá tímový duch silu každému hráčovi. Ani v tomto prípade to nemusí byť zase len o športe. Vlastné tričká si dávajú vyrobiť aj spoločnosti alebo firmy, aby ich značku zamestnanci reprezentovali na rôznych eventoch alebo podujatiach, kde networkujú s kolegami v odbore.

Zdroj: Weblauncher

Vlastná potlač na tričká ako osobná značka

Budovať osobný brand je beh na dlhú trať. Ostrieľaní marketéri by k nemu zaradili i taký detail, ako je vlastné tričko. Ak ste alebo by ste chceli byť verejne známa osoba, v akomkoľvek segmente, vlastná potlač na tričká môže niesť vašu identitu. Logo. Slogan. Alebo výrok. Jednoducho to, čo vás robí jedinečným a rozpoznateľným už na prvý pohľad. A aby ste to dotiahli do posledného detailu, vôbec nemusíte ostať len pri tričku. Pokojne si obrandujte celý svoj šatník.

Vlastné tričko nezruinuje vašu peňaženku

Najnovšie kolekcie alebo značkové tričká rozhodne nepatria k malým výdavkom. To sa však nedá povedať o vlastnej potlači na tričko. Za dostupnú cenu môžete vyťažiť zo všetkých vyššie spomenutých výhod tie, ktoré sa vám práve zídu. A to je celkom určite dôvod, prečo nečakať a takýto originálny kúsok zaradiť do svojho šatníka čím skôr, prípadne ho darovať ako nápaditý darček, ktorý určite obdarovaného poteší.

Na www.navrhnisi.sk ho máte hotové za pár minút, stačí si vybrať strih, veľkosť, farbu a pomocou jednoduchého online creatora vytvoriť originálny dizajn pokojne aj hneď.