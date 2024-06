Slováci prerobili a teraz prenajímajú chatu na Domaši: Raz chceli prísť ľudia s koňom, na leto sme už takmer obsadení (ROZHOVOR)

Pred pár rokmi hľadali dvaja kamaráti z východného Slovenska investičnú príležitosť. Rozhodli sa kúpiť chatu na vodnom diele Domaša, ktoré je aj v roku 2024 vychýreným miestom oddychu pre množstvo Slovákov.

Domaša, alebo aj Slovenské more, je vodná nádrž na východnom Slovensku v okresoch Stropkov a Vranov nad Topľou. S dĺžkou 14 kilometrov, maximálnou hĺbkou 35 metrov a rozlohou 14,22 km² má toto dielo viacúčelovú funkciu.

Rekreácia a regulácia prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny stoja na strane výhod, pričom na druhej strane je na Domaši problém s výkyvom hladiny, ktorej prudké zmeny spôsobujú zosuvy pôdy a následné poškodzovanie ciest.

Tak či onak, Domaša je stále miestom, kam počas horúcich letných dní prichádza množstvo ľudí za rôznym štýlom rekreácie, pričom sa tam usporadúva aj niekoľko podujatí vrátane rapového festivalu.

V tomto článku si prečítaš: Ako zatiaľ vyzerá letná sezóna na Domaši.

Koľko stála rekonštrukcia chaty.

Aké netradičné požiadavky už mali hostia.

Aké prenajímacie portály sa oplatia.

Rekreanti prichádzajúci na Domašu zvyknú vo veľkom využívať aj služby vrátane ubytovania. Práve jednu z chát prenajíma aj Majo s Maťom, ktorí ju pred rokmi kúpili. Zo staršej chaty s neudržiavaným pozemkom spravili miesto, ktoré klientom ponúka vyšší štandard, najmä čo sa týka vybavenia a možností.

Ako nám povedal Majo, zatiaľ čo on rieši organizačné veci, Maťo sa stará o objednávky a iné technické záležitosti. O tom, koľko Maja a Maťa investícia stála, aké bizarné zážitky má s hosťami či akú zvláštnu požiadavku dostal od zákazníka, nám porozprával v rozhovore.

Domaša Zdroj: Wikimedia Commons

V Refresheri tvoríme aj pútavý cestovateľský či podnikateľský obsah z domova aj z celého sveta. Ak chceš neobmedzene čítať našu prémiovú tvorbu a zároveň dostávať skvelé benefity, neváhaj sa stať členom klubu Refresher+ ešte dnes.

Letná sezóna sa pomaly rozbieha. Pociťujete to už aj vy?

U nás sú hostia celoročne, čo nie je na Domaši úplné pravidlo. Mnohí chatári svoje chaty na Domaši a v okolí dávajú do zimného režimu. Nemajú kúrenie, plyn, vodu, odpad a podobne. My máme na chate celoročné vykurovanie aj ostatné veci, je to trošku vyšší štandard, ktorý nám pomáha fungovať aj mimo letnej sezóny.

Prečo ste jedna z mála chát, ktorá je dostupná celoročne?

Väčšina majiteľov súkromných chát, ale aj tých na prenájom dáva chaty do zimného režimu. Niet sa čomu čudovať, pretože Valkov, teda táto časť Domaše nemá mimo letnej sezóny veľmi čo ponúknuť. Bojujeme s tým aj my. Ale, samozrejme, sú rôzne spôsoby, ako to vyriešiť. Zatiaľ je to len v pláne, no vieme, že problém zimnej sezóny vyrieši napríklad sauna, prípadne jacuzzi. Mimo leta je totiž jedno, že tá chata je pri Domaši, musíš spraviť niečo, čo priláka ľudí tak či tak.

Posúva sa začiatok letnej sezóny aj podľa počasia?

Nepovedal by som, ak to porovnám s minulým rokom, je to asi podobné ako teraz. Ďalej platí, že málokto si objednáva chatu pár dní vopred. Väčšina rezervácií vzniká minimálne mesiac dopredu, keď človek môže len ťažko predpovedať, aké bude počasie.

Mení sa počas roka aj typ klientov?

Určite sa to počas roka mení. V lete sú to viac rodiny s deťmi. Mimo sezóny, primárne v zime, sú to viac partie ľudí, ktorí niečo oslavujú, prípadne chcú len tak vybehnúť na chatu. V hre je, samozrejme, aj Silvester a voľno okolo sviatkov. Okrem sezónnych hostí k nám chodia aj mladí ľudia, ktorí proste chcú ísť na chatu, v tomto však máme prísnejšie nastavené pravidlá a snažíme sa príliš nejsť touto cestou, aby sme chatu prenajímali vo veľkom mladíkom.

Podľa čoho teda vyberáš, komu chatu prenajmeš?

Tu ide o chatársku skúsenosť. My sme si nastavili podmienku tak, že väčšina osadenstva chaty by mala mať minimálne 25 rokov. Ak je partia podstatne mladšia, máme k tomu dokonca jednu kulehu. Žiadame, aby bolo medzi nimi aspoň jedno malé dieťa, vtedy sa dá predpokladať, že budú slušní a nebudú robiť hluk a bordel. U starších ľudí nemáme žiadne iné podmienky.

Ako si to potom vieš odkontrolovať?

Funguje to na dobré slovo. S každým, kto má rezerváciu, si aj voláme. Ďalším spôsobom sú exteriérové kamery, cez ktoré si viem čeknúť, koľko ľudí tam je. Máme však aj zmluvu o prenájme.

Zdroj: Archív respondenta Maja

Kedy a prečo ste sa rozhodli kúpiť chatu na Domaši?

Bolo to pred štyrmi rokmi. Úprimne, išlo hlavne o investičnú príležitosť. Zároveň sme s parťákom v tom čase žili so svojimi rodinami v bytoch a chceli sme aj my mať príležitosť, kam vybehnúť. Lákala nás aj myšlienka služby, že by sme mali chatu a mohli ju prenajímať. Na jednej oslave sme sa dohodli, že pôjdeme tam, nájdeme si niečo staré, kontaktujeme majiteľa a uvidíme, či nám to predá.

Koľko vás to stálo?