OUTFIT CHECK z guestivalu Ženy Víno Funk: Saunová čiapka, drahá kabelka aj nápadité doplnky. Slováci ukázali, že sa vedia obliekať

Na oslavu vína a hudby do pezinských vinohradov včera prišli stovky štýlových Slovákov.

V sobotu bol ďalší ročník čoraz obľúbenejšieho guestivalu Ženy Víno Funk. Atmosféru pezinských vinohradov, dobrej hudby, kvalitného jedla a vína podporili aj outfity prítomných návštevníkov, ktorí posunuli úroveň podujatia ešte o level vyššie.

Guestival bol nielen podujatím uvoľnenej zábavy a príjemných stretnutí, ale aj miestom plným inšpirácie vo viacerých ohľadoch a to nielen na stagei, ale v celom areáli. Na svojich lookoch si návštvníci festivalu dali záležať a my sme mali do najnovšieho outfit checku skutočne z čoho vyberať.

Otázky, ktoré sme kládli návštevníkom na guestivale ŽVF:

1. Ako by mal podľa teba vyzerať dokonalý festivalový look a aké atribúty by mal spĺňať?

2. Čo ťa inšpirovalo pri výbere tvojho dnešného outfitu?

3. Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Daniel Mikolášik (@danielmikolasik)

Ako by mal podľa teba vyzerať dokonalý festivalový look a aké atribúty by mal spĺňať?Dokonalý festivalový look musí obsahovať perly, niečo sieťkované a niečo, v čom sa cítiš pohodlne, ale zároveň vyzeráš dobre. Takže niečo letné, pekné a vzdušné.

Čo ťa inšpirovalo pri výbere tvojho dnešného outfitu?

Ženy, víno a trošku funku.

Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Charakter.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Barbora Bakošová (@barborabakos)



Ako by mal podľa teba vyzerať dokonalý festivalový look a aké atribúty by mal spĺňať?

Ja si myslím, že neexistuje jeden dokonalý look, pretože niektoré festivaly majú témy, veľa závisí aj od počasia, takže myslím si, že dokonalý festivalový outfit je taký, v ktorom sa ty cítiš komfortne. Ideálne ak ho vieš variovať do rôzneho počasia a rôznych teplôt. Samozrejme je super, keď v ňom trošku vytŕčaš z davu.

Čo ťa inšpirovalo pri výbere tvojho dnešného outfitu?

Dnes ma inšpirovalo presne to, že cez deň je teplo a večer bude chladno. Takže overal je podľa mňa super vec, lebo ho viem mať oblečený iba do pása a neskôr si ho obliecť úplne. A ešte bolo pre mňa dôležité mať nejakú pokrývku hlavy, aby ma chránila pred slnkom a úpalom.

Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Asi Jacquemus klobúk je najdrahší. Myslím, že som ho kúpila úplne nový v akcii za stovku. Nemám na sebe veľmi drahú vec.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Alica Bednaričová (@abednaric)

Ako by mal podľa teba vyzerať dokonalý festivalový look a aké atribúty by mal spĺňať?

Hlavne by som sa v ňom mala cítiť pohodlne a svojsky. Myslím si, že sa netreba orientovať trendmi, ktoré akurát fičia. Presne to sa veľakrát stane a potom sú všetky outfity napríklad trblietavé. Takže hlavne pohodlne, ale aj tak glam.

Čo ťa inšpirovalo pri výbere tvojho dnešného outfitu?

Že som sa už dlho pekne neobliekla, lebo som chodila iba do školy. (smiech) Povedala som si, že dnes sa pekne oblečiem a toto bol môj výber.

Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Nemám na sebe žiadne drahé veci.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely