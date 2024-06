OKTAGON 58: Začínal ako striptér, kvôli MMA sa vzdal rozbehnutej kariéry. Akonne Wanliss sa pripravuje na najťažší zápas kariéry

Len niekoľko týždňov mu stačilo na to, aby sa stal jedným z najnenávidenejších bojovníkov pod patronátom OKTAGON MMA.

Akonne Wanliss (8-2) prešiel prvým kolom miliónového projektu Tipsport Gamechanger suverénnym spôsobom. Vyostrený spor so Sahilom Sirajom (9-3) vyriešil už za 48 sekúnd. Vo štvrťfinále ho však čaká obrovská výzva v podobe na žlto-čiernej pôde neporazeného Mateusza Legierského (11-1).

Angličan pred štartom unikátnej pyramídy nepatril medzi absolútnych favoritov. Svoju vizitku však zhodnotil práve v súboji so švédskym ostrostrelcom. „Je jasné, že po takom výkone ma ostatní začali brať vážnejšie. Pokiaľ nie, asi majú niečo s mozgom, pretože ten výstrel bol proste perfektný. Z ústupu som do neho dal obrovskú silu. Bol to taký granát, že ešte päť hodín po ňom Siraj vôbec nevedel, kde je. O štvrtej ráno sa údajne zobudil s krikom v hoteli. Pýtal sa, kde som,“ so smiechom hovoril v podcaste s Bryanom Laceym.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA United Kingdom & Ireland (@oktagon_uk_ireland)

Mnoho priaznivcov si ostrovana s jamajskými koreňmi prioritne zaškatuľkovalo ako striptéra. Ako sám tvrdí, športové kvality sú u neho aj vďaka minulosti neraz prehliadané. Kariérny progres je preňho však na prvom mieste a on poctivo maká, aby si splnil svoj sen.

„Vidia chlapíka, čo stále niekde máva s mečom. Vtipálka, čo sa snaží robiť šou. Zatiaľ čo pred bojom ponúkam ilúzie a kúzla, v klietke tvrdú realitu. Dokazujem, aký dobrý naozaj som. Pokiaľ to moji súperi stále nechápu, tvrdo narazia. Podceniť ma je najväčšia chyba,“ varuje rivalov.

Mateusz Legierski ešte doposiaľ na scéne OKTAGON MMA premožiteľa nepoznal. Poliak si voči nadchádzajúcemu konkurentovi vytvoril silný odpor a jeho správanie viackrát odsúdil. Reč o priateľskej športovej atmosfére preto opäť nie je témou dňa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa T H 3 J 3 D I (@akonnewanliss)

„Týmto zápasom sa jeho cesta v OKTAGONE skončí. Ak nastúpi, bude to jeho smrť. Keď bude skúšať dostať ma na zem, skopnem ho a hotovo. Pokiaľ sa so mnou skúsi biť v postoji, rozsekám ho na kusy. Tak či tak ho však ukončím pred limitom. Jeho víťazná séria bude fuč. Vznikne nová sila. Svetelný meč odrážajúci sa od jeho brady, moja štandardná ponuka,“ predostrel Akonne Wanliss sebavedomú predikciu.

Na karte OKTAGON 58 sú okrem duelu legiend Vémola vs. Végh pripravené aj zápasy ako Kozma vs. Surdu, Mazúch vs. Zawada či Rock vs. Pokorný. Tešiť sa môžeš aj na návrat miláčika fanúšikov Petráška v ostrom dueli s Wojciechowským.

Vstupenky na MMA šou plnú ostrých duelov, ktorú môžeš zažiť už 8. júna na štadióne v Prahe, kúpiš TU. Cena najlacnejších vstupeniek sa začína na zhruba 52 eurách (1 290 Kč). S nákupom príliš dlho neváhaj, v ponuke sú posledné voľné lístky.