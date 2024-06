Arašidy proti alergii? Nová štúdia ukazuje, že významne eliminujú riziko jej vzniku

Slovenský alergológ však upozorňuje na riziko zovšeobecňovania výsledkov štúdie.

Najnovšie výsledky štúdie z konca mája v časopise New England Journal of Medicine Evidence ukazujú, že deti, ktoré pravidelne jedli produkty z arašidov od štyroch mesiacov do piatich rokov, majú o 71 % znížené riziko alergie na arašidy, upozorňuje Denník N.

Skorá a pravidelná konzumácia arašidov znížila riziko alergie o výrazné percento v porovnaní s deťmi, ktoré sa potravine vyhýbali. Slovenský alergológ a imunológ Luděk Hochmuth však upozorňuje, že výsledky treba zovšeobecňovať len veľmi opatrne.

Nedostatky štúdie a nebezpečnosť generalizácie

Hochmuth aj autori štúdie však upozorňujú na jej nedostatky. Vo výskume napríklad chýbala placebo skupina. Výskumníci taktiež vykonali testy na vopred definovanej vzorke rizikových jedincov. Aj preto slovenský alergológ upozornil na riziko zovšeobecňovania výsledkov štúdie.

„Ide o prácu realizovanú v jednej z oblastí, ktoré sa len veľmi opatrne dajú generalizovať. V každom prípade ide o významnú prácu, o ktorej sa bude veľa diskutovať, a nepochybne na ňu nadviaže ďalší výskum,“ uvádza Hochmuth.

Výsledky štúdie v každom prípade protirečia tvrdeniam hovoriacim o tom, že predísť vzniku potravinových alergií sa dá hlavne tak, že sa malé deti, ktoré ešte nemajú dostatočne vyvinutý imunitný systém, budú týmto potravinám vyhýbať. Aj zistenia tejto štúdie preukazujú, že môže ísť o mýtus.

