Brutálne varovanie Mika Tysona. Zápasník sa už „nevie dočkať“, kedy dobije youtubera Jakea Paula

Tyson naposledy bojoval v roku 2020 v exhibičnom zápase proti Royovi Jonesovi mladšiemu. Paul má na konte len jedinú prehru z vlaňajšieho roka, informuje portál LADbible.

„Nemôžem sa dočkať, kedy tu bude Jake,“ napísal v príspevku Tyson. Zverejnené video komentujú nerozhodní fanúšikovia – niektorí sú si istí, že boxer s viac než 20-ročnou skúsenosťou zápas s istotou vyhrá. Iní však nechcú youtubera a bývalého herca Disney Channel podceňovať.

Samotný Paul v rozhovore pre FOX News povedal, že mu Tyson „nemôže odhryznúť ucho“, ak mu „vyrazí zuby z úst“. „Je oveľa silnejší, ale ja som vo výbornej kondícii. Je skúsený. Ja v ringu používam mozog, ale možno aj on. Bude to veľmi zaujímavé. Naozaj si myslím, že ma podceňuje,“ dodal.

Can’t wait for this to be Jake@jakepaul @netflix @MostVpromotions pic.twitter.com/7qUMcEUEhi