ALLEGRO SPUSTILO OBROVSKÝ VÝPREDAJ: Využi zľavy až 40 % a ušetri na elektronike či veciach do domácnosti

T├║to megaakciu si nenechaj ujs┼ą, trv├í u┼ż len p├ír dn├ş.

Je ─Źas na n├íkupy, preto┼że Allegro do┼ílo na Slovensko vo ve─żkom ┼ít├Żle. Gigantick├ę po─żsk├ę online trhovisko, ktor├ę nadv├Ązuje na zn├ímy obchod Mall.sk, spustilo megav├Żpredaje na produkty so z─żavami do v├Ż┼íky a┼ż 40 % v r├ímci akcie Allegro Days. My sme pre teba vybrali nieko─żko tipov na atrakt├şvny sortiment, ktor├Ż sa ti pr├íve teraz oplat├ş k├║pi┼ą. Popon├íh─żaj sa, preto┼że akcia trv├í len do 14. apr├şla.

Po─Źas Allegro Days rozhodne vyu┼żi slu┼żbu Allegro Smart!, v─Ćaka ktorej bude┼í ma┼ą pri n├íkupe nad 12,90 ÔéČ bezplatn├ę doru─Źenie na odbern├ę miesta. Doru─Źenie zadarmo m├í┼í aj vtedy, ak vyu┼żije┼í kuri├ęrske slu┼żby a objedn├í┼í si produkty za viac ako 21,90 ÔéČ. No a pokia─ż chce┼í u┼íetri┼ą e┼íte viac, nak├║p za viac ako 50 ÔéČ cez Allegro aplik├íciu (dostupn├í na iOS a Android) a z├şska┼í uv├ştac├ş kup├│n v hodnote 10 ÔéČ.

Tlakov├Ż k├ívovar EP1220/00 1500 W

Pre prav├ęho k├ívi─Źk├íra je tlakov├Ż k├ívovar ako stvoren├Ż. Je na to hne─Ć nieko─żko d├┤vodov. 100 % keramick├ę mlyn─Źeky ti namel├║ k├ívu pod─ża toho, ako ju preferuje┼í ÔÇö m├í┼í na v├Żber a┼ż 12 stup┼łov hrubosti mletia. Navy┼íe v─Ćaka trom stup┼łom si m├┤┼że┼í vybra┼ą aj to, ako ve─żmi intenz├şvnu ─Źi tepl├║ k├ívu chce┼í.

No nielen ty bude┼í ma┼ą rados┼ą z k├ívovaru. Napr├şklad pokia─ż ti pr├şde n├ív┼íteva, ktor├í miluje k├ívu rovnako ako ty, tento automatick├Ż k├ívovar ÔÇ×na─ŹapujeÔÇť dve ┼í├ílky s├║─Źasne, a tak tvoj hos┼ą nebude dlho ─Źaka┼ą na vychutnanie si lahodn├ęho pressa.

Odpadkov├Ż k├┤┼í Lamart Sensor 42 l

Povedzme si ├║primne, meni┼ą vrecia na smeti a dot├Żka┼ą sa odpadkov├ęho ko┼ía nie je ve─żmi pr├şjemn├ę, tak pre─Źo si t├║to povinnos┼ą neu─żah─Źi┼ą? Odpadkov├Ż k├┤┼í Lamart s objemom 42 litrov funguje bezdotykovo, ─Źi┼że sa ti otvor├ş len pohybom ruky.

Elektrick├Ż bojler Dra┼żice 199 l

Z├ívesn├Ż bojler Dra┼żice s odoln├Żm vykurovac├şm telesom a bezpe─Źnostn├Żm termostatom sa ti postar├í o dokonal├Ż hor├║ci k├║pe─ż. Medzi jeho ─Ćal┼íie charakteristiky patr├ş 199-litrov├Ż objem, v├Żkon 2 200 W a rozmery 1 300 mm x 584 mm.┬á ─îi┼że ak ti ch├Żba elektrick├Ż ohrieva─Ź vody alebo ho chce┼í vymeni┼ą za nov├Ż, vie┼í, ─Źo m├í┼í vlo┼żi┼ą do ko┼í├şka.

Mas├í┼żna pi┼íto─ż Beurer MG 180 Massage Gun

106,72 ÔéČ (p├┤vodn├í cena 115,90 ÔéČ)

Ur─Źite bude┼í s├║hlasi┼ą, ┼że dopria┼ą si mas├í┼ż po ┼ąa┼żkom dni je ve─żmi dobr├Ż n├ípad. Mas├í┼żna pi┼íto─ż sa ti postar├í o v┼íetky nam├íhan├ę miesta, ─Źi u┼ż si chce┼í pomas├şrova┼ą krk, chrb├ít alebo aj zadok. So 4 stup┼łami intenzity a 3-hodinovou v├Żdr┼żou pi┼ítole bude┼í ma┼ą dokonal├Ż relax.

K├Ąrcher tlakov├Ż ─Źisti─Ź K2 Silent Limited Edition

M├í┼í ┼ípinav├ę auto, z├íhradn├ę stoli─Źky alebo chodn├şk? Tlakov├Ż ─Źisti─Ź K├Ąrcher s 8-metrovou hadicou sa postar├í o v┼íetky ─żahk├ę ne─Źistoty. Jeho ve─żk├ę plus je to, ┼że je tich├Ż, a tak n├şm nebude┼í ru┼íi┼ą svoje okolie.

Allegro zaru─Źuje najni┼ż┼íie ceny sortimentu na trhu ÔÇô porovn├íva ceny s vybran├Żmi online obchodmi. Pokia─ż n├íjde┼í e┼íte ni┼ż┼íie sumy konkr├ętnych produktov, Allegro ti vr├íti 150 % rozdielu ceny vo forme kup├│nu, ktor├Ż uplatn├ş┼í na Allegro.