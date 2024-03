Doma vyrobená perlivá voda ťa môže vyjsť lacnejšie, než si myslíš. Toto sú dôvody, ktoré ťa presvedčia o kúpe SodaStreamu

Ak si myslíš, že je lepšie kupovať si bublinkovú vodu v obchode, než si ju spraviť doma, tak si možno na omyle. Okrem toho SodaStream je teraz v mega zľave.

SodaStream už dnes pozná každý, určite aj tvoja mamka. Tí, ktorí ho majú doma, nemusia vláčiť z obchodu PET fľaše a potom ich kvôli pár centom po jednej vkladať do fľaškomatu alebo hodiť do smetiaka aj so svojimi peniazmi.

Navyše, so SodaStreamom si môžeš bublinky prispôsobiť – či už máš chuť na jemne perlivú vodu, poriadne ostré bublinky do koktailu na párty, alebo niečo medzi tým na opicu po nej.

Dizajnový SodaStream na kuchynskej linke vyzerá aj oveľa lepšie než PET-ky. Ak dbáš na udržateľnosť a ekológiu, asi k jednorazovým plastovým fľaškám nepotrebuješ nič dodávať. Veď určite vieš, že ani recyklácia nie je bez odpadu, škodlivín v ovzduší a obrovskej spotreby vody.

Dobrý základ na párty. Zdroj: SodaStream

SodaStream je pomerne malý a praktický, takže si ho jednoducho zbalíš aj na chatu s kamošmi. Predstav si, koľko miesta v kufri auta ušetríš, keď veľké balenia nealka necháš doma a namiesto toho si vezmeš jeden malý SodaStream. Na výber máš toľko sirupov SodaStream, že si môžeš pripraviť akýkoľvek drink. Značka ponúka aj príchute, ktoré má rád každý – ako napríklad Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, mojito, tonik či ľadový čaj.

Všetko, čo potrebuješ na prípravu dokonalého drinku na chate s kamošmi, je len prístroj a prípadne aj náhradná bombička SodaStream. Z jednej bombičky spravíš 60 – 80 litrov perlivej vody, teda podľa toho, ako sýtiš. Keby sa ti aj tá minula, miesta na jej výmenu sú už skoro všade, takže sa nemusíš stresovať. Voda ti stačí priamo z vodovodu, takže len naberáš do fľaše a pridávaš bublinky.

Túto červenú Terru teraz vybavíš s 22 % zľavou. Zdroj: SodaStream

Na webe SodaStream takisto uvidíš, o koľko lacnejšie ťa vyjde domáca výroba bubliniek v porovnaní s balenou vodou z obchodu.

Určite neprehliadneš ani to, že červená, biela a čierna Terra je teraz o 22 % lacnejšia – stačí zadať kód, ktorý nájdeš na stránke.