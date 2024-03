Dune 2 sa podarilo naposledy to, čo Barbenheimerovi. V kinách totálne valcuje! Darilo sa aj Kung Fu Pande 4

Kung Fu Panda 4 a Duna búrajú očakávania a zarábajú stovky miliónov dolárov.

Duna 2 pokračuje vo svojej jazde kinami. Počas svojho druhého víkendu v kinách zarobila v USA a Kanade 46 miliónov dolárov. Ide len o 44 % prepad oproti premiérovému víkendu. Veľké blockbustery zvyčajne zaznamenávajú väčšie prepady (väčšina divákov chce film vidieť hneď, ako vyjde, a potom si ho už nepozrú).

Film už na „domácej pôde“ zarobil 157 miliónov dolárov a celosvetovo 367,5 milióna dolárov. Do niekoľkých dní prekonajú tržby dvojky celosvetové tržby jednotky. Tie sa vyšplhali „iba“ na 400 miliónov dolárov, ale netreba zabúdať, že to bolo po pandémii a film vyšiel v deň vydania do kín aj na HBO Max, takže v konečnom dôsledku šlo o úspech.

Najzaujímavejšie na všetkých týchto číslach je to, že druhý premietací víkend Duny bol najsilnejší od čias Barbenheimera, a teda minuloročnej premiére snímok Oppenheimer a Barbie v rovnaký deň.

Počas tohto víkendu premiérovala aj Kung Fu Panda 4. V kinách v USA a v Kanade pritom zarobila 58,3 milióna dolárov, čo je druhý najlepší štart v sérii hneď po jednotke. Tá v kinách v roku 2008 zarobila 60 miliónov dolárov. Ide o milé prekvapenie. Film má celosvetovo na konte 80 miliónov dolárov.