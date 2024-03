Režisér Duny 2 požičal umierajúcemu fanúšikovi svoj notebook, aby si mohol film pozrieť pred tým, ako zomrie

Režisér mu splnil posledné prianie na smrteľnej posteli.

Umierajúci fanúšik Duny mal silné posledné želanie. Doktori mu v januári 2024 dali len niekoľko týždňov života a on túžil vidieť film Duna 2. Požiadal tak o pomoc kanadskú charitatívnu spoločnosť L’Avant. Tvorcovia filmu fanúšikovi navrhli, aby si film prišiel pozrieť do Los Angeles, ale bol príliš slabý na to, aby cestoval, informuje The Washington Post.

Charitatívnej spoločnosti a zanieteným tvorcom filmu sa nakoniec podarilo obísť rôzne bezpečnostné pravidlá štúdia. Režisér filmu Denis Villeneuve tak poslal svojho asistenta, ktorý s notebookom vycestoval k umierajúcemu fanúšikovi a film mu pustil ešte pred oficiálnou premiérou.

Asistent vycestoval 16. januára a po vypnutí mobilov fanúšikovi film pustil. Šéf charitatívnej organizácie neskôr v príspevku na facebooku povedal, že si nie je istý, nakoľko fanúšik vôbec film vnímal.

„Bol taký slabý, že sme si mysleli, že zomrie už počas sledovania filmu. Nemal v sebe silu počúvať a pozerať to celé.“ Fanúšik zomrel len o niekoľko dní neskôr.