VIDEO: Hudáčka v Česku nechceli, v Nemecku jeho „Hudashow“ milujú. Sleduj, ako po vyhratom zápase bavil celú tribúnu

Do osláv po víťazstve Hudáček zapojil aj svojho syna a podľa záberov je jasné, že miestni hokejoví fanúšikovia jeho šou absolútne milujú.

Slovenského hokejového brankára Júliusa Hudáčka v Česku nechceli, v Nemecku ho, naopak, absolútne milujú. Video po nedávnom víťaznom zápase dokazuje, že je medzi fanúšikmi mimoriadne obľúbený.

S tímom najvyššej nemeckej súťaže Löwen Frankfurt od začiatku roka odchytal už 11 zápasov a na konte má 91,4 % úspešnosť v zákrokoch, píše portál Športový čas. Podľa interakcií z tribúny fanúšikom v Nemecku minulosť športovca v KHL absolútne neprekáža.

Minulosť v ruskej KHL

Fanúšikom českého tímu Rytíři Kladno prekážalo, že v sezóne 2022/23 hrával v ruskej KHL, kam odišiel až po tom, čo Rusko začalo vojenskú inváziu na Ukrajinu. Prekážala im jeho účasť v ruskej lige, ktorú Putin využíva na vojnovú propagandu.

V nasledujúcej sezóne nehral Hudáček za žiadny klub. Do tímu Kladna prišiel len 3. januára, no nestihol odohrať ani jeden zápas. V českej lige síce pôsobil iba dva dni, no aj napriek tomu dostal po vyhadzove odstupné vo výške 15-tisíc eur.