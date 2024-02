Ženu vyhodili z bytu pre hlučný sex. Má to však háčik, je hluchonemá a bývanie odmieta opustiť

„Keď mám sex, tak vzhľadom na svoje postihnutie nepočujem, aké je to hlasné. Do toho však susedkám nič nie je,“ bráni sa nájomníčka, ktorú nabonzovali susedky.

Žena zo sasko-anhaltského mesta Halle v Nemecku dostala pre hlučný sex výpoveď z bytu. Jej pánske návštevy si starostlivo zaznamenávali dve susedky a potom ju nabonzovali firme, ktorá byty prenajíma. O bizarnom prípade infomoval portál Bild.

„Zaznamenala som si registračné značky áut jej návštevníkov. Boli z Celle, Düsseldorfu, Hamburgu, Harzu a zo Senftenbergu. Ale aj z Merseburgu a Naumburgu,“ povedala ostražitá suseda, podľa ktorej na miesto pre rušenie domového pokoja niekoľkokrát musela prísť aj polícia.

Nájomníčka je hluchonemá

Firma ženu síce najprv varovala, no sťažnosti susedov neutíchali, a tak ju z bytu vykázali. Dôvodom výpovede z nájmu bolo „opakované rušenie domového pokoja“. Hlučná nájomníčka sa však bráni a má na to pádny dôvod. Je hluchonemá.

Žena si myslí, že ju susedy špehujú a neprávom jej zasahujú do súkromia, preto sa rozhodla so sťažnosťou obrátiť na súd. „Začalo sa to tým, že sa sťažovali na moje králiky na balkóne. Dala som ich teda preč. Potom ma dokonca sledovali, keď som si išla nakúpiť,“ uviedla v obhajobe.

Tvrdí, že predáva veci na bazári a nespáva so všetkými mužmi, ktorí ju v byte navštevujú. „Predávam prostredníctvom inzerátov rôzne veci. Ale keď mám sex, tak vzhľadom na svoje postihnutie nepočujem, aké je to hlasné. Do toho však susedkám nič nie je.“

Rozsudok súdu jej nevyhovel, no ona sa z bytu tak skoro odsťahovať nechystá a svoju sťažnosť plánuje postúpiť vyššie.