Predpredaj lístkov na koncert AC/DC pobláznil Slovákov. V poradovníku čakali desaťtisíce ľudí, mnohé sektory sú už vypredané

Na letisku vo Vajnoroch ich môžeš vidieť 21. júla. Vstupenky však idú ako teplé rožky.

Jedna z najznámejších rockových skupín AC/DC sa už toto leto predstaví v rámci koncertného turné s názvom Power Up Tour Europe 2024 k svojmu najnovšiemu albumu aj na Slovensku.

Na letisku vo Vajnoroch v Bratislave ich môžeš vidieť 21. júla. Množstvo fanúšikov nedočkavo čakalo na to, kým sprístupnia výber lístkov. V poradovníku totiž čakali desaťtisíce ľudí. Predpredaj vstupeniek sa začal v piatok 16. februára.

Ceny vstupeniek prekročili hranicu sto eur. Najlacnejšie, ktoré sú určené na státie totiž stoja 134,65 €. Vstupenky na tribúny sa predávajú za 196,15 €. Vstupenky priamo pod pódiom, za ktoré si fanúšikovia zaplatia 165,40 €, sú už vypredané, podobne ako viaceré ďalšie sektory. Voľné sú aktuálne už len miesta na státie a zadné tribúny H a D. Posledné lístky si môžeš ešte stále zakúpiť na stránke Ticketportalu, eventim.sk aj na rakúskom oeticket.com.

Lístky si aktuálne vieš kúpiť už len na zadné tribúny. Voľné sú tiež klasické miesta na státie. Zdroj: eventim.sk

Power Up bude prvým turné Austrálčanov po ôsmich rokoch. AC/DC vystúpia v zostave Brian Johnson (spev), Angus Young (sólová gitara), Stevie Young (rytmická gitara), Matt Laug (bicie), podľa správ zvnútra kapely by mal byť novým basgitaristom na turné Chris Chaney, ktorý v zostave nahradí Cliffa Williamsa.

Medzi ich najúspešnejšie albumy sa bezpochyby radia Highway To Hell (1979) a Back In Black (1980). V novembri 2014 vydali šestnástu štúdiovku s názvom Rock Or Bust a v novembri 2020 sedemnásty album Power Up. Predaj ich platní celosvetovo prevýšil 200 miliónov kópií. V roku 2003 ich uviedli do Siene slávy rokenrolu.