Policajti zastavili muža s chladničkou na chrbte. Podozrivému napokon podali ruku a zaželali mu veľa šťastia

Keď im muž prezradil dôvod, prečo nosí spotrebič na chrbte, ihneď ho pustili. Muž chce totiž vyzbierať peniaze pre diabetickú charitu.

Britského maratónca Daniela Fairbrothera počas behu zastavili policajti, ktorí si mysleli, že kradne. Muž mal totiž na chrbte pripevnenú chladničku, no keď im vysvetlil, o čo vlastne ide, podali mu ruku a zaželali veľa šťastia. Podľa webu BBC totiž trénoval s neštandardným závažím preto, aby získal peniaze pre charitu pomáhajúcu diabetickým pacientom.

„Je to na podporu môjho najlepšieho kamaráta Sama, ktorý je diabetik 1. typu,“ objasnil pre médiá. So spotrebičom usilovne trénuje na londýnsky maratón, ktorý sa má uskutočniť v apríli. Takisto dodal, že o podobný počin sa pokúsil aj minulý rok, no nepodarilo sa mu to. Preto si sľúbil, že sa vráti „väčší a silnejší“.

Na začiatku ho inšpiroval iba jeho kamarát, no teraz to robí aj pre ostatných pacientov. „Nie som lekár a nemôžem prísť na nápravu, ale môžem financovať tých, ktorí to urobia. Videl som výsledky liečby u svojho najlepšieho kamaráta a som len vďačný, že môžem urobiť niečo, čím azda pomôžem,“ povedal skromne. Ak maratón úspešne dobehne, pomôže pre charitu získať 10-tisíc libier, čo je v prepočte takmer 12-tisíc eur.

Reakcia policajtov ho prekvapila

Na spočiatku nepríjemné stretnutie s policajtmi bude ešte dlho spomínať. S autoritami však súhlasí a nečuduje sa im, že ho zastavili – uvedomuje si, ako podozrivo vyzeral. „Zapli modré svetlá, zdržali premávku a zastavili ma, aby zistili, čo sa, preboha, deje. Je pochopiteľné, že nič podobné ešte nevideli,“ spomína Fairbrother.

„Jeden z policajtov stiahol okno a povedal: ‚Chápete, že vás musíme zastaviť, to máte na chrbte chladničku?‘“ Maratónec im pohotovo vysvetlil situáciu a dokonca si s nimi podal ruku.

Bežec na situáciu vôbec nespomína v zlom. „Očakával by som, že polícia si urobí svoju prácu a skontroluje niekoho, kto pobehuje s chladničkou. Keby ma zastavili ešte desaťkrát, nebol by som naštvaný,“ dodal.