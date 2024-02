Elon Musk užíval nelegálne drogy spolu s predstavenstvom Tesly, tvrdí prestížny denník. Má ísť o LSD, kokaín, extázu aj hubičky

„Ak by drogy skutočne pomohli zlepšiť moju čistú produktivitu, rozhodne by som ich bral!“ reagoval Musk na obvinenia.

Elon Musk je vraj užívateľom ťažkých a nelegálnych drog, informoval o tom prestížny americký denník The Wall Street Journal, ktorý vypočul údajných očitých svedkov jeho užívania. To, že berie drogy, bolo podľa nich všeobecne známe medzi súčasnými a bývalými riaditeľmi spoločností Tesla a SpaceX.

Ide vraj o drogy ako LSD, kokaín, extáza a psychedelické huby. Podľa správy svedkovia Muskovho užívania drog vyjadrili obavy z množstva látok, ktoré užíval. Miliardár medzičasom reagoval na správu od WSJ na svojej sieti X, predtým známej ako Twitter.

„Čokoľvek robím, tak by som v tom mal očividne pokračovať. Ak by drogy skutočne pomohli zlepšiť moju čistú produktivitu, rozhodne by som ich bral!“ napísal miliardár na X a podotkol, že Tesla a SpaceX sú jednými z najhodnotnejších spoločností sveta.

„Jeho právny zástupca Alex Spiro uviedol, že miliardár v rámci SpaceX pravidelne podstupuje náhodné testy na prítomnosť drog, ktorých výsledky boli doteraz vždy negatívne,“ píše Trend. Na povrch sa dostali aj informácie, že ich užíval s niektorými členmi predstavenstva. Boli vraj k tomu dotlačení, pretože mali pocit, že by ho v opačnom prípade nahnevali, a takisto sa báli, že by stratili spoločenské postavenie.