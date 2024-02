Boris Malcev z kreatívnej agentúry Monkeymedia: Pri budovaní značky záleží na emóciách

Premýšľaš nad tým, ako vlastne vznikajú úspešné značky? Čím to je, že ich ľudia tak milujú a nakupujú od nich, aj keď ich produkty nemusia byť najlepšie na trhu?

Celá mágia spočíva v ľudskej psychológii. Pri budovaní značky zohrávajú kľúčovú úlohu pocity a emócie. Keď chceš vybudovať úspešnú značku, ktorú si budú ľudia pamätať dlhé desaťročia, musíš si vopred nastaviť, akú emóciu bude vzbudzovať.

Tú treba prispôsobiť podľa toho, po čom túži cieľová skupina. Napríklad značka Mercedes-Benz vzbudzuje pocit luxusu, exkluzivity, výnimočnosti. Značka Ferrari zas evokuje rýchlosť či víťazstvo.

„Čím silnejšiu emóciu značka vzbudzuje, tým ľahšie si ju ľudia zapamätajú a tým lepší vzťah si s ňou vybudujú. Práve preto je pri budovaní značky dobré pracovať napríklad s emóciami, ktoré sa spájajú s láskou, rodinou a so spomienkami na minulosť. Tieto emócie patria všeobecne medzi najsilnejšie, preto ich často využívame aj v našej agentúre Monkeymedia,“ približuje kreatívny riaditeľ agentúry Monkeymedia Boris Malcev.



Prečo je emócia taká dôležitá?

Ľudská myseľ pozostáva z dvoch častí – vedomej mysle a nevedomej mysle. „Vedomá myseľ pragmaticky vyhodnocuje informácie, ktoré sa do nej dostanú. Rýchlo ich zváži a na základe nich sa rozhodne. Nevedomá myseľ je silnejšia.

Časť tímu agentúry Monkeymedia. Zdroj: Monkeymedia

Má na starosti riadenie všetkých procesov v tele, napríklad tlkot srdca alebo činnosť orgánov. No zároveň riadi zapamätávanie a pocity,“ hovorí Dominik Parajka, brand strategist Monkeymedie. Pri budovaní značky je dôležité dbať na to, aby pôsobila na nevedomú myseľ človeka. Ukážme si malý príklad.

Takúto značku si ľudia zapamätajú

Predstav si, že predávaš terasy. „Ak nahráš videoreklamu, v ktorej ukážeš nejakú zrealizovanú terasu, vychváliš kvalitu a povieš, že terasy sú teraz dostupné za super výhodnú cenu, zasiahneš tým len vedomú myseľ človeka. Tá si zváži všetky benefity a podľa toho si spraví nejaký názor. O pár týždňov si však daný človek ani nespomenie, že tvoju reklamu videl,“ vysvetľuje Boris Malcev.

A teraz si predstav, že namiesto reklamy plnej suchých faktov vytvoríš videoreklamu, v ktorej ukážeš šťastnú rodinu, starých rodičov s vnúčatami, ktoré sa hrajú na terase, a do pozadia pustíš jemnú hudbu. Čo sa stane? V človeku vzbudíš silnú emóciu.

„Reklama zasiahne nevedomú myseľ, tá si automaticky vybaví spomienky na rodinu, na šťastie, na minulosť a spojí si ich s tvojou značkou. A táto spomienka ostane dlho v pamäti,“ hovorí Boris Malcev.

Príklady spojenia značky so silnou emóciou

Pýtaš sa, ako zapojiť emóciu pri budovaní značky? Najlepšie to uvidíš napríklad na týchto dvoch brandových reklamných kampaniach, ktoré v Monkeymedii vytvorili pre klientov.

Pre značku kozmeceutík a nutraceutík Skeeneffect vytvorili brandovú kampaň, ktorej cieľom je odprezentovať, že skutočná mladosť nikdy nekončí.

„V cieľovej skupine, ktorou sú ženy vo veku od 20 do 70 rokov, toto krátke video vyvolá spomienky na mladosť, na krásne chvíle s kamarátmi či rodinou. Zákazníci si tak automaticky spoja značku Skeeneffect so silnou emóciou, so svojimi životnými zážitkami a len tak ľahko na ňu nezabudnú,“ hovorí Boris Malcev. Emócie spojené s rodinou zakomponovali aj do promo videa pre spoločnosť Delcomp, ktorá vyrába terasy na mieru. Ukázali v ňom, že terasa je viac ako len niekoľko pospájaných kusov dreva. Produkt prepojili s pocitom domova, šťastia a spokojnej rodiny, čím opäť vzbudili v zákazníkoch silné emócie.

Chceš, aby aj tvoja značka mala tú správnu emóciu? V agentúre Monkeymedia ti pripravia brandovú identitu a vizuálnu identitu, reklamnú kampaň či webstránku na mieru, ktorá posunie tvoj biznis na vyššiu úroveň.