Začalo sa natáčanie druhej série The Last of Us. Vieme, kto v nej bude hrať

V druhej sérii môžeme očakávať návrat ústrednej hereckej dvojice Pedra Pascala a Belly Ramsey ako Joela a Ellie.

Úlohu Joelovho brata Tommyho si pravdepodobne zopakuje Gabriel Luna. Nové postavy stvárnia Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse) a predovšetkým Kaitlyn Dever, ktorá sa objaví ako milovaná aj nenávidená Abby.

Rovnako ako prvá séria, aj druhá bude vychádzať zo svojho predchodcu – hry The Last of Us 2. Príbeh tohto herného pokračovania rozdelil aj tých najzarytejších fanúšikov, takže je otázkou, či bude seriálová adaptácia rovnako úspešná ako prvá. Dejový zvrat, ktorý sa odohráva v úvode hry, kritizovali mnohí hráči, takže sa dá očakávať, že ani diváci seriálu z neho nebudú nadšení.

Mená, ktoré stoja za druhou sériou, však sľubujú kvalitu. Ako informuje Kinobox, o réžiu sa postarajú Kate Herron (prvá sezóna seriálu Loki), Stephen Williams (nominácia na Emmy za réžiu Watchmen) a Nina Lopez-Corrado (nominácia na Imagen Award za réžiu druhej sezóny seriálu Perry Mason). Pridajú sa k známej trojici z prvej sezóny – ku Craigovi Mazinovi, Neilovi Druckmannovi a Peterovi Hoarovi.

Druhá séria The Last of Us bude k dispozícii na HBO Max v priebehu roka 2025. Natáčanie malo prebiehať už nejaký čas, ale skomplikoval ho niekoľkomesačný štrajk bojujúci za lepšie podmienky vo filmovom priemysle, píše Collider. Klapka teda prvýkrát zaznela až začiatkom tohto roka.