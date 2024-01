Ananás na pizzi? Čoje skúša „pizza by the slice“ v centre Bratislavy (ČOJE DOBRÉ)

Porovnanie pizze "by the slice" v centre Bratislavy.

V Čoje dobré navštevujeme tie najzaujímavejšie prevádzky v Bratislave a okolí a ochutnávame to najlepšie, čo ponúkajú. Dozvieš sa nové veci z prostredia gastronómie a zistíš, kam sa skutočne oplatí ísť najesť. Nenechaj si ujsť novú časť, tentokrát z centra Bratislavy, kde skúšame a porovnávame „pizze by the slice“. Ktorá je najlepšia?